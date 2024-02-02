Посол України спростував фейк про збір та передачу в ТЦК інформації щодо учасників мітингів у Німеччині
Київ • УНН
росія поширила неправдиву новину про те, що Україна звернулася до Німеччини з проханням надати інформацію про чоловіків, які беруть участь у проукраїнських мітингах, що посол України заперечив.
росія запустила фейкове повідомлення про те, що посольство України в Німеччини буцімто попросило офіційні органи влади ФРН передавати дані про чоловіків, які беруть участь у мітингах на підтримку України. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Мельник, пише УНН.
З недолугого фейку слідує, ніби ми просимо Німеччину надати нам відомості навіть не про українців, а взагалі про всіх повнолітніх чоловіків, що беруть участь у якихось там мітингах. Далі могла б стояти фраза "Київський режим відправить в неправедний бій всіх", але в останній момент товариш майор все ж дав слабину
Ну а наявність таких відомостей у демократичній державі для російської диктатури видається очевидною. Як і краса, потворність в очах того, хто дивиться.
Він уточнив, що ніяких подібних відомостей посольство ми не збирає та збирати не планує.
"А те, що росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України й перелякано й неоковирно називають його "почастішанням акцій на підтримку армії України", все ж приємно", - зауважив посол.
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