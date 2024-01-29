В Центрі протидії дезінформації попередили про фейкові повідомлення від нібито Офісу Президента щодо "припинення вогню з рф"
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації попередив українців про фейкові повідомлення про припинення вогню від нібито Офісу Президента. Вони мають на меті негативно вплинути на моральний дух українців та довіру до керівництва держави.
Українці почали отримувати фейкові повідомлення нібито від Офісу Президента України щодо буцімто "припинення вогню з рф" та "передачу рф частини територій", про це заявили в Центрі протидії дезінформації, повідомляє УНН.
На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу Президента України. У них йдеться про "припинення вогню з рф" та "передачу країні-агресору частини територій". Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави
Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадили, що не варто переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Також закликали ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.
Також попросили завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Та довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.
роспропаганда розповсюджує фейки про нібито вбивство співробітника ТЦК у Харкові - Центр стратегічних комунікацій28.01.24, 10:43 • 102659 переглядiв