В Центре противодействия дезинформации предупредили о фейковых сообщениях от якобы Офиса Президента о "прекращении огня с рф"

Украинцы начали получать фейковые сообщения якобы от Офиса Президента Украины о якобы "прекращении огня с рф" и "передаче рф части территорий", об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, сообщает УНН.

На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса Президента Украины. В них говорится о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий". На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства - говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации и Киберполиция напомнили, что не стоит переходить по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Также призвали никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Также попросили загружать программы и приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. И доверять только проверенной информации на официальных страницах государственных органов.

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