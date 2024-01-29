В Центре противодействия дезинформации предупредили о фейковых сообщениях от якобы Офиса Президента о "прекращении огня с рф"

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  185722 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  260220 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  242424 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  273133 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  259214 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218673 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о фейковых сообщениях о прекращении огня от якобы Офиса Президента. Они имеют целью негативно повлиять на моральный дух украинцев и доверие к руководству государства.

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СМИ сообщают, что Shahed-136 получили новую версию боевой части российского производства.

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Украинские военные испытывают новые наземные беспилотники, среди которых беспилотник, устанавливающий мины, боевой беспилотник с пулеметом, а также беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать большие расстояния для атак на цели.

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Власти решили принудительно эвакуировать несколько сел в Марьинской и Очеретинской громадах Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских сил.

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В Донецкой области объявляют принудительную эвакуацию из ряда поселков двух громад: что известно

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения может рассмотреть на этой неделе законопроекты об использовании биоматериала погибших.

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Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства

Кабинет Министров предложил изменения для совершенствования Бюро экономической безопасности, в частности, уточнение оснований для увольнения директора БЭБ, требование прохождения полиграфа при назначении на должность и обязательную аттестацию заместителей через год после завершения военного положения. Законопроект также имеет целью расширить следственные полномочия БЭБ по определенным финансовым преступлениям и ограничить проверки частных предприятий.

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Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства

Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций

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Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций

В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале

кремль объявил, что президент россии владимир путин планирует посетить Турцию в феврале. По словам помощника путина юрия ушакова, подготовка к визиту продолжается.

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Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму украинско-балканскому саммиту, пригласил Грецию к организации Глобального саммита мира и сообщил об оборонных потребностях Украины, в частности по противовоздушной обороне и артиллерии. Они также обсудили разблокирование помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.

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Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции

Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи

Руководитель ОП, министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в Ужгороде.

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Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи