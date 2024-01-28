роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций

россияне распространяют фейки о якобы том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что он отправил его сына на фронт без медосмотра. На самом деле "новость" полностью искажена и имеет совсем другие содержание и форму.

Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Как сообщают в Центре стратегических коммуникаций, российская пропаганда распространяет фейк о якобы том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что он отправил его сына на фронт без медосмотра.

Ложь: молодого человека, который страдал астмой, задержали в Харькове на глазах у отца и отправили на войну без медицинского осмотра и заключения ВВК. Отец мобилизованного поквитался с сотрудником ТЦК, а затем бросил тело на железнодорожные пути, чтобы имитировать самоубийство. Эту новость распространяют пророссийские каналы-мусорщики - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле распространяемая фейкоробами "новость" полностью искажена и имеет совершенно другие содержание и форму. В полиции Харьковщины сообщали, что в селе Дубовка Харьковского района имел место конфликт между двумя гражданскими.

Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который, к сожалению, словами не закончился. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес другу несколько ударов в шею. Пострадавший погиб на месте - добавляют в центре.

Прокуратура установила, что подозреваемый повез тело убитого к железнодорожной станции, сбросил труп на рельсы - якобы "он покончил жизнь самоубийством".

Однако труп обнаружили железнодорожники и сообщили в правоохранительные органы.

Итак, нет никаких официальных подтверждений, что погибший был военнослужащим, работником ТЦК и СП или вообще имел хоть какое-то отношение к Силам обороны Украины - резюмировали в центре.

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