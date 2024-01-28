роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций
российская пропаганда распространяет фейковые новости о якобы убийстве сотрудника ТТУ в Харькове. На самом деле между двумя гражданскими лицами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из них убил другого и выбросил его тело на железнодорожные пути.
На Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак - Фитьо
Украинские войска отбили 16 российских атак в районе Купянска и Лимана, уничтожив 72 единицы военной техники и убив 267 российских оккупантов. Россияне продолжили попытки наступления под Купянском, но были отброшены украинскими защитниками, которые по возможности переходили в контратаки.
Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров
россияне создали в Запорожье подразделение вроде "Смерша" для выявления сопротивления и "расправы" с ним. Они также начали промывать мозги детям, создав подразделение подростков "Воин", которое распространяет российскую пропаганду.
Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам
За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.
россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва
российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.
Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов на Харьковщине, четыре человека ранены
Вчера российские войска совершили артиллерийские и минометные обстрелы 20 населенных пунктов в Харьковской области Украины, ранив четырех мирных жителей в городах Волчанск, Казачья Лопань и Подолы. Обстрелы также нанесли ущерб жилым домам и кладбищу.
Российская армия за сутки 102 раза атаковала Херсонщину: погиб человек, есть раненые
За сутки 27 января 2024 года российские войска 102 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 451 снаряд. Один человек погиб и двое получили ранения, когда беспилотник сбросил взрывчатку на Бериславский район. Также в одном из районов Херсона вспыхнул пожар, спасатели нашли погибшего мужчину.
Российские военные трижды обстреляли Никопольщину из артиллерии
Российские военные трижды обстреляли из артиллерии Никопольский район Украины 27 января, в результате чего один человек получил ранения. О погибших в результате обстрелов не сообщалось.
За сутки в Донецкой области ранены три гражданских лица - ОВА
За последние сутки в результате российских атак были ранены 3 гражданских в Мирнограде Донецкой области. Общее количество жертв российских атак в Донецкой области, за исключением Мариуполя и Волновахи, сейчас составляет 1 846 погибших и 4 516 раненых.
Еще плюс 740 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 382 110 человек личного состава и 6280 танков.