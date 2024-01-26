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У Центрі протидії дезінформації відреагували на виїзд волонтера, якого помітили на Мальдівах

У Центрі протидії дезінформації відреагували на виїзд волонтера, якого помітили на Мальдівах

Київ • УНН

 • 23841 перегляди

Заступник начальника Головного управління з питань преси Андрій Коваленко прокоментував дії чоловіка блогерки-мільйонниці, який скористався статусом волонтера, щоб опинитися на Мальдівах. Коваленко наголосив на відповідальності інфлюенсерів під час війни, наполягаючи на тому, що вони повинні відображати реальність, а не відмежовуватися від неї.

Історія з виїздом чоловіка блогерки-мільйонниці Тані Пренткович за кордон на відпочинок, прикриваючись волонтерством, залишила значний негативний слід в інформативному просторі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі
За словами лейтенанта Сил оборони та заступника керівника ЦПД Андрій Коваленко питання легальності чи нелегальності виїзду інфлюенсерів - справа компетентних органів. Але історія з виїздом чоловіка блогерки-мільйонниці Андрія Гонковського має суттєвий негативний інформаційний вплив.

Коваленко наголосив, що на рівні відповідальності блогерів із великою аудиторією зараз в час війни. Він вважає, що лідери думок повинні служити прикладом, а не відмежовуватися від реальності.

Лідери думок, блогери з великою аудиторією є прикладом. І зараз від них очікується особлива відповідальність, а не відмежовування від реальності. Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям. Не може допомога армії та країні бути виправданням для чогось свого. Щоб виграти війну, цією реальністю мають жити всі, особливо популярні блогери, які повинні бути прикладом для інших

 – зазначив Андрій Коваленко.

Також лейтенант Сил оборони та заступник керівника Центрального прес-департаменту додав, що питання перемоги залежить у єдності військових і суспільства.

Війна – це не тільки військові, а й усе суспільство. Тільки так переможемо.

– сказав Андрій Коваленко.

Перетин кордону буде простішим: в системі єЧерга запрацювали оновлення06.11.23, 14:09 • 69618 переглядiв

Нагадаємо

У мережі зʼявилися фото, котрі свідчать про перебування на Мальдівах чоловіка блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, який отримав дозвіл на перетин кордону України як волонтер, а "хороші справи" начебто дали йому можливість опинитися на Мальдівах. 

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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