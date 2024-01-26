В Центре противодействия дезинформации отреагировали на выезд волонтера, который был замечен на Мальдивах

История с выездом мужа блоггерши-миллионницы Тани Пренткович за границу на отдых, прикрываясь волонтерством, оставила значительный негативный след в информативном пространстве. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

По словам лейтенанта Сил обороны и заместителя руководителя Центрального пресс-департамента Андрея Коваленко, вопрос легальности или нелегальности выезда инфлюенсеров - это дело компетентных органов. Но данная история имеет существенное негативное информационное влияние.

Коваленко отметил уровень ответственности блогеров с большой аудиторией сейчас во время войны. Он считает, что лидеры мнений должны служить примером, а не отмежевываться от реальности.

Лидеры мнений, блогеры с большой аудиторией являются примером. И сейчас от них ожидается особая ответственность, а не отстранение от реальности. Не может существовать мир, в котором война где-то далеко, а мы живем собственной жизнью. Не может помощь армии и стране быть оправданием для чего-то своего. Чтобы выиграть войну, этой реальностью должны жить все, особенно популярные блогеры, которые должны быть примером для других - отметил Андрей Коваленко.

Также лейтенант Сил обороны и заместитель руководителя Центрального пресс-департамента добавил, что вопрос победы зависит в единстве военных и общества.

Война - это не только военные, но и все общество. Только так победим. - сказал Андрей Коваленко.

Напомним

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В сети появились фото, свидетельствующие о пребывании на Мальдивах мужа блогера-миллионерши Тани Пренткович, который получил разрешение на пересечение границы Украины как волонтер, а "хорошие дела" якобы дали ему такую возможность.