роспропаганда розповсюджує фейки про нібито вбивство співробітника ТЦК у Харкові - Центр стратегічних комунікацій

росіяни розповсюджують фейки про нібито те, що у Харкові чоловік вбив співробітника ТЦК за те, що він відправив його сина на фронт без медогляду. Насправді "новина" повністю перекручена і має геть інші зміст та форму.

Про це повідомляють в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

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Як повідомляють в Центрі стратегічних комунікацій, російська пропаганда розповсюджує фейк про нібито те, що у Харкові чоловік вбив співробітника ТЦК за те, що він відправив його сина на фронт без медогляду.

Брехня: молодика, який страждав на астму, затримали у Харкові на очах у батька і відправили на війну без медичного огляду та висновку ВЛК. Батько мобілізованого поквитався зі співробітником ТЦК, а потім кинув тіло на залізничні колії, щоб імітувати самогубство. Цю новину поширюють проросійські канали-сміттярки - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що насправді поширювана фейкоробами "новина" повністю перекручена і має геть інші зміст та форму. В поліції Харківщини повідомляли, що у селі Дубівка Харківського району мав місце конфлікт між двома цивільними.

Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який, на жаль, словами не закінчився. Зловмисник схопив кухонний ніж та завдав другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці - додають в центрі.

Прокуратура встановила, що підозрюваний повіз тіло вбитого до залізничної станції, скинув труп на колію – нібито "він покінчив життя самогубством".

Проте труп виявили залізничники і повідомили у правохоронні органи.

Отже, немає жодних офіційних підтверджень, що загиблий був військовослужбовцем, працівником ТЦК та СП або взагалі мав хоч якесь відношення до Сил оборони України - резюмували в центрі.

Нагадаємо

Історія з виїздом чоловіка блогерки-мільйонниці Тані Пренткович за кордон на відпочинок, прикриваючись волонтерством, залишила значний негативний слід в інформативному просторі.