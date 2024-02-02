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01.02.24  •  162038 просмотра

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01.02.24  •  164123 просмотра

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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31.01.24  •  170075 просмотра

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Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии

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Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

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Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

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Началась принудительная эвакуация 72 детей из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.

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В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза

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В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза

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Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.

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