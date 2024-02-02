Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии
россия распространила ложную новость о том, что Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить информацию о мужчинах, участвующих в проукраинских митингах, что посол Украины отрицает.
Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ровенской области: количество погибших возросло до четырех
Количество жертв столкновения грузовика и микроавтобуса в Ровенской области возросло до четырех после того, как один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф
Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу рф, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.
В Полтавской области Skoda столкнулась с бензовозом и загорелась: пассажир и водитель легковушки погибли
В Полтавской области Украины легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, в результате чего загорелся, погибли пассажир и водитель легковушки.
Последствия авиаудара по Херсону: разрушен трехэтажный дом, среди раненых подросток
В результате российского авиационного удара по центру Херсона пострадали по меньшей мере два человека: в частности, ранены 73-летняя женщина и парень 17 лет. Обоих их сейчас доставили в больницу.
Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат
Представитель Воздушных сил Украины сказал, что хотя заявления других стран создают впечатление, что Украина имеет много систем противовоздушной обороны, она нуждается в гораздо большем, особенно систем противодействия баллистическим ракетам, таких как дополнительные комплексы Patriot.
Из двух громад Донецкой области началась обязательная эвакуация: планируют вывезти 72 ребенка
Началась принудительная эвакуация 72 детей из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.
В столице Кении по меньшей мере трое погибших и сотни раненых в результате взрыва бензовоза
Взрыв на нелицензированной заправке сжиженного природного газа в Найроби, Кения, унес жизни трех человек, еще более 280 получили ранения.
ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ
ХАМАС объявил о предстоящем ответе относительно пауз в боевых действиях в секторе Газа и обмена пленными.
Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.