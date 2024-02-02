Посол Украины опроверг фейк о сборе и передаче в ТЦК информации об участниках митингов в Германии

россия запустила фейковое сообщение о том, что посольство Украины в Германии якобы попросило официальные органы власти ФРГ передавать данные о мужчинах, которые участвуют в митингах в поддержку Украины. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Мельник, пишет УНН.

Из нелепого фейка следует, будто мы просим Германию предоставить нам сведения даже не об украинцах, а вообще обо всех совершеннолетних мужчинах, участвующих в каких-то там митингах. Далее могла бы стоять фраза "Киевский режим отправит в неправедный бой всех", но в последний момент товарищ майор все же дал слабину - написал Мельник в Facebook.

Ну а наличие таких сведений в демократическом государстве для российской диктатуры представляется очевидным. Как и красота, уродство в глазах смотрящего.

Он уточнил, что никаких подобных сведений посольство мы не собирает и собирать не планирует.

"А то, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют его "учащением акций в поддержку армии Украины", все же приятно", - отметил посол.

В Центре противодействия дезинформации предупредили о фейковых сообщениях от якобы Офиса Президента о "прекращении огня с рф"