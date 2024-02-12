В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

В Германии убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. На него и его друга Артема Козаченко напали за то, что они украинцы. Об этом сообщает Федерация баскетбола города Киева, передает УНН.

Детали

10 февраля вечером в немецком Дюссельдорфе жестоко убили 17-летнего украинца Владимира Ермакова.

Парень и его друг Артем Козаченко были баскетболистами и выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа.

Накануне запланированного матча молодых баскетболистов атаковали на улице с ножами только из-за их национальности - украинцы.

К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко до сих пор остается в реанимации.

Местная полиция уже начала расследование.

Добавим

Владимир Ермаков, в прошлом игрок команд "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 г.р.), выступал за юношескую сборную Украины (U-16) на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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