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У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ

У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31937 перегляди

Двоє українських підлітків загинули в Польщі після погоні з поліцією на швидкості 150 км/год, в результаті якої їх автомобіль врізався в дерево і перекинувся.

У Польщі двоє українських підлітків загинули намагаючись відірватись від правоохоронців на автівці  на швидкості 150 км/год. Про це УНН повідомляє із посиланням на Trojmiast. 

Деталі

Як повідомляється, вночі в районі Вейхерово співробітники дорожньої поліції за допомогою світлових і звукових сигналів намагалися зупинити для перевірки автомобіль Audi A4, в якому були підлітки.  Автівка не зупинилась, почалася погоня. 

16-річний водій Audi тікав на великій швидкості вулицями Гдині, Сопота, а потім Гданська, де не впорався з керуванням, врізався в дерево і автомобіль перекинувся. 

Водій Audi, попри реанімаційні заходи, помер на місці. 17-річний пасажир  автомобіля був доставлений до лікарні. Втім, пізніше помер. 

Обидва загиблі підлітки були громадянами України.

За неофіційними даними водій їхав зі швидкістю близько 150 км/год. З Вейхерово, де почалася погоня, до Гданська він доїхав за 20 хвилин.

Зазначається, що були вилучені записи з нагрудних камер поліцейських, проводяться детальні дослідження для з'ясування обставин.

У Німеччині невідомий поранив ножем 15-річного хлопця з України20.05.24, 20:19 • 31927 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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