У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ
Київ • УНН
Двоє українських підлітків загинули в Польщі після погоні з поліцією на швидкості 150 км/год, в результаті якої їх автомобіль врізався в дерево і перекинувся.
У Польщі двоє українських підлітків загинули намагаючись відірватись від правоохоронців на автівці на швидкості 150 км/год. Про це УНН повідомляє із посиланням на Trojmiast.
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Як повідомляється, вночі в районі Вейхерово співробітники дорожньої поліції за допомогою світлових і звукових сигналів намагалися зупинити для перевірки автомобіль Audi A4, в якому були підлітки. Автівка не зупинилась, почалася погоня.
16-річний водій Audi тікав на великій швидкості вулицями Гдині, Сопота, а потім Гданська, де не впорався з керуванням, врізався в дерево і автомобіль перекинувся.
Водій Audi, попри реанімаційні заходи, помер на місці. 17-річний пасажир автомобіля був доставлений до лікарні. Втім, пізніше помер.
Обидва загиблі підлітки були громадянами України.
За неофіційними даними водій їхав зі швидкістю близько 150 км/год. З Вейхерово, де почалася погоня, до Гданська він доїхав за 20 хвилин.
Зазначається, що були вилучені записи з нагрудних камер поліцейських, проводяться детальні дослідження для з'ясування обставин.
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