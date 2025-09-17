14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 16267 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 25539 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 27926 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 84270 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 104504 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 51141 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60979 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 98229 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31263 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 63184 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
87%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 27577 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 45483 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 33938 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46 • 13453 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 30597 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 1090 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 30776 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 84316 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 104539 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 55372 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 32132 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 37937 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 67651 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 65362 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 69716 просмотра
Актуальное
Financial Times
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура

Киев • УНН

 • 652 просмотра

14-летний харьковчанин, управляя автомобилем семьи, не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством. На мать составлен протокол, а в ЕРДР внесены сведения о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура

В Харькове несовершеннолетний юноша за рулем автомобиля семьи попал в ДТП, на мать 14-летнего парня составили админпротокол, также открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

"В социальных сетях распространяются видео, на которых 14-летний харьковчанин управляет автомобилем и демонстрирует дерзкую манеру езды. 16 сентября 2025 года, находясь за рулем авто, принадлежащего его семье, несовершеннолетний не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре подчеркнули: его действия противоречат требованиям законодательства, ведь он не достиг возраста, с которого разрешено управление транспортными средствами. И добавили, что такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью самого несовершеннолетнего и безопасности других участников дорожного движения.

"На мать несовершеннолетнего правоохранители составили протокол по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - отметили в прокуратуре.

На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок04.06.24, 21:30 • 24734 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Харьков