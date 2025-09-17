14-летний харьковчанин за рулем семейного авто попал в ДТП, открыто производство - прокуратура

В Харькове несовершеннолетний юноша за рулем автомобиля семьи попал в ДТП, на мать 14-летнего парня составили админпротокол, также открыто уголовное производство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

"В социальных сетях распространяются видео, на которых 14-летний харьковчанин управляет автомобилем и демонстрирует дерзкую манеру езды. 16 сентября 2025 года, находясь за рулем авто, принадлежащего его семье, несовершеннолетний не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре подчеркнули: его действия противоречат требованиям законодательства, ведь он не достиг возраста, с которого разрешено управление транспортными средствами. И добавили, что такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью самого несовершеннолетнего и безопасности других участников дорожного движения.

"На мать несовершеннолетнего правоохранители составили протокол по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - отметили в прокуратуре.

