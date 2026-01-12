Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ

Фото: U.S. Coast Guard

Після посилення дій США проти перевезення санкційної венесуельської нафти частина так званого тіньового флоту почала масово змінювати прапори на російські. Попри це, американські військові продовжують захоплювати танкери. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Після захоплення п'яти нафтових танкерів - і обіцянки подальших військових дій США - світовий флот так званих тіньових танкерів, що перевозять санкційовану нафту, швидко піднімає новий прапор: російський триколор. Вони сподіваються, що, діючи під прапором країни з сильним військово-морським флотом, вони зможуть обійти блокаду США щодо перевезень венесуельської нафти та уникнути перехоплення береговою охороною. Здається, це не працює - пише видання.

За даними американських чиновників, США вже захопили п’ять нафтових танкерів, які перевозили або намагалися перевозити санкційну нафту. Американські військові також продовжують відстежувати інші судна, що прямують до Венесуели або з неї, намагаючись обійти обмеження адміністрації Дональда Трампа.

Один із таких танкерів - Bella 1, рухався "під недбало намальованим" російським прапором на корпусі. москва направила кораблі для його супроводу, поки судно перетинало Атлантичний океан. Водночас американські військові стежили за його маршрутом.

Спроба отримати захист від росії не спрацювала. У середу танкер Bella 1, який виявився порожнім і не перевозив нафту, був захоплений під час рейду сил спеціальних операцій США. Міністерство закордонних справ росії повідомило, що двох російських членів екіпажу буде звільнено за домовленістю з урядом США. Американська сторона заявила, що екіпажі всіх захоплених суден згодом будуть репатрійовані.

Тільки за останні два тижні, коли спроби адміністрації Трампа заблокувати експорт сирої нафти з Венесуели посилилися, понад 15 танкерів, що брали участь у перевезенні санкційної нафти, змінили прапори на російські - пише видання.

За словами видання, упродовж останніх трьох місяців 2025 року 25 танкерів перейшли під російський прапор. Із них 18 зробили це у грудні, а 16 суден уже перебували під санкціями США або Великої Британії. Водночас легітимність зміни прапора під час рейсу з погляду міжнародного морського права залишається незрозумілою.

Нагадаємо

Танкери з венесуельською нафтою та паливом залишили територіальні води країни, ігноруючи морську блокаду США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп запровадив блокаду всіх підсанкційних танкерів у грудні 2025 року.