Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ

Фото: U.S. Coast Guard

После усиления действий США против перевозки санкционной венесуэльской нефти часть так называемого теневого флота начала массово менять флаги на российские. Несмотря на это, американские военные продолжают захватывать танкеры. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

После захвата пяти нефтяных танкеров - и обещания дальнейших военных действий США - мировой флот так называемых теневых танкеров, перевозящих санкционированную нефть, быстро поднимает новый флаг: российский триколор. Они надеются, что, действуя под флагом страны с сильным военно-морским флотом, они смогут обойти блокаду США в отношении перевозок венесуэльской нефти и избежать перехвата береговой охраной. Кажется, это не работает - пишет издание.

По данным американских чиновников, США уже захватили пять нефтяных танкеров, которые перевозили или пытались перевозить санкционную нефть. Американские военные также продолжают отслеживать другие суда, направляющиеся в Венесуэлу или из нее, пытаясь обойти ограничения администрации Дональда Трампа.

Один из таких танкеров - Bella 1, двигался "под небрежно нарисованным" российским флагом на корпусе. Москва направила корабли для его сопровождения, пока судно пересекало Атлантический океан. В то же время американские военные следили за его маршрутом.

Попытка получить защиту от россии не сработала. В среду танкер Bella 1, который оказался пустым и не перевозил нефть, был захвачен во время рейда сил специальных операций США. Министерство иностранных дел россии сообщило, что два российских члена экипажа будут освобождены по договоренности с правительством США. Американская сторона заявила, что экипажи всех захваченных судов впоследствии будут репатриированы.

Только за последние две недели, когда попытки администрации Трампа заблокировать экспорт сырой нефти из Венесуэлы усилились, более 15 танкеров, участвовавших в перевозке санкционной нефти, сменили флаги на российские - пишет издание.

По данным издания, в течение последних трех месяцев 2025 года 25 танкеров перешли под российский флаг. Из них 18 сделали это в декабре, а 16 судов уже находились под санкциями США или Великобритании. В то же время легитимность смены флага во время рейса с точки зрения международного морского права остается неясной.

Напомним

Танкеры с венесуэльской нефтью и топливом покинули территориальные воды страны, игнорируя морскую блокаду США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп ввел блокаду всех подсанкционных танкеров в декабре 2025 года.