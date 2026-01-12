$42.990.00
11 января, 18:21 • 12153 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 20958 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 21309 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 22690 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 41039 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 30978 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33906 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43917 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 68629 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45411 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Теги
Авторы
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На пляже рыбацкого порта Пуэрто-Лопес, Эквадор, полиция нашла пять отрубленных человеческих голов. Это связано с криминальной войной за контроль над наркотрафиком.

Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов

В воскресенье, 11 января, на пляже рыбацкого порта Пуэрто-Лопес, что на юго-западе Эквадора, полиция обнаружила пять отрубленных человеческих голов. Ужасная находка стала очередным проявлением жестокости в рамках криминальной войны за контроль над наркотрафиком. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Головы были подвешены на веревках к деревянным шестам непосредственно на побережье. Рядом с ними злоумышленники оставили надпись с угрозами в адрес лиц, которые якобы занимались вымогательством денег у местных рыбаков. Полиция провинции Манаби связывает это преступление с конфликтом между транснациональными наркокартелями, которые борются за логистические маршруты.

Контекст наркоторговли в регионе

Провинция Манаби является стратегически важной для преступных группировок. Наркоторговцы часто используют небольшие рыбацкие лодки для транспортировки запрещенных веществ в открытое море. Пуэрто-Лопес стал ареной кровавых столкновений из-за попыток различных банд монополизировать контроль над прибрежными территориями.

Угрожал пистолетом посетителям супермаркета: в Киеве задержали нетрезвого мужчину07.01.26, 09:54 • 3714 просмотров

Власти Эквадора, которые продолжают борьбу с беспрецедентным уровнем насилия в стране, направили в район дополнительные подразделения полиции и спецназовцев для установления личностей погибших и розыска исполнителей расправы. 

Массовое убийство в Миссисипи: 24-летнего мужчину обвиняют в расстреле собственной семьи, включая 7-летнего ребенка11.01.26, 00:16 • 4050 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Эквадор