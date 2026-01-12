Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов

В воскресенье, 11 января, на пляже рыбацкого порта Пуэрто-Лопес, что на юго-западе Эквадора, полиция обнаружила пять отрубленных человеческих голов. Ужасная находка стала очередным проявлением жестокости в рамках криминальной войны за контроль над наркотрафиком. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Головы были подвешены на веревках к деревянным шестам непосредственно на побережье. Рядом с ними злоумышленники оставили надпись с угрозами в адрес лиц, которые якобы занимались вымогательством денег у местных рыбаков. Полиция провинции Манаби связывает это преступление с конфликтом между транснациональными наркокартелями, которые борются за логистические маршруты.

Контекст наркоторговли в регионе

Провинция Манаби является стратегически важной для преступных группировок. Наркоторговцы часто используют небольшие рыбацкие лодки для транспортировки запрещенных веществ в открытое море. Пуэрто-Лопес стал ареной кровавых столкновений из-за попыток различных банд монополизировать контроль над прибрежными территориями.

Власти Эквадора, которые продолжают борьбу с беспрецедентным уровнем насилия в стране, направили в район дополнительные подразделения полиции и спецназовцев для установления личностей погибших и розыска исполнителей расправы.

