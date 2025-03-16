Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга увеличилось втрое за последние пять лет

За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.