Перуанский рыбак Максимо Напа чудом выжил, дрейфуя в океане 95 дней после шторма. Он питался тараканами, птицами, черепахами и собирал дождевую воду.
К 2080 году 60% регионов Латинской Америки не смогут выращивать бананы из-за изменения климата. Колумбия и Коста-Рика пострадают больше всего, тогда как Эквадор останется основным производителем.
Цены на кофе арабика выросли на 70% за год, что привело к дефициту на полках магазинов. Трейдеры и обжарщики сокращают закупки, ожидая падения цен на 30% к концу года.
На президентских выборах в Эквадоре Даниэль Нобоа набирает 44,5% голосов, а Луиза Гонсалес - 44,1%. Возможен второй тур 13 апреля, если разница останется минимальной.
Аграрии Польши угрожают заблокировать все пункты пересечения с Украиной, если правительство не выполнит их требований. Фермеры требуют сохранения налога и противодействия соглашению о свободной торговле со странами Южной Америки.
Эво Моралес сообщил о попытке покушения на его жизнь с участием военных и полиции. По его словам, неизвестные на грузовиках преследовали и обстреляли его автомобиль.
Президент Эквадора инициировал конституционную реформу для разрешения иностранных военных баз. Изменение отменит запрет 2008 года и может открыть путь для возвращения американской базы в Манте.
Среди обвиняемых - бывшие высокопоставленные чиновники судебной системы, полиции и тюремного агентства.
Заместитель министра финансов США Брент Ниман высказал критику относительно работы МВФ. Он призвал к большей прозрачности, более жесткому анализу и изменениям в голосовании акционеров Фонда.
По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.
Пять человек, осужденных за убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио в августе 2023 года, получили суровые тюремные сроки, причем двое из них, принадлежащие к преступной группировке Los Lobos, были причислены к террористам.
В Эквадоре произошло общенациональное отключение электроэнергии, которое обесточило всю страну из-за сбоя в линиях электропередач, в результате чего метро в столице страны Кито перестало работать.
Сильные дожди в Центральной Америке вызвали наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек в Сальвадоре и Гватемале.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила о необходимости разобраться с россией с точки зрения международного права и применения ею химического оружия, а также принять меры для предотвращения распространения черного рынка оружия в Европе.
Эквадор готов активно содействовать мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной путем диалога и переговоров, признавая значительные вызовы, связанные с конфликтом, и призывая международное сообщество работать над примирением и достижением прочного мира.
Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.
Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.
За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.
Администрация Байдена ужесточает правила экспорта гражданского оружия в 36 стран, чтобы предотвратить его использование для совершения преступлений и нарушений прав человека.
Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса, вызванного засухой, которая повлияла на производство гидроэлектроэнергии, что привело к нормированию электроэнергии и ее импорта из Колумбии.
Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как эквадорские силы безопасности совершили рейд на мексиканское посольство в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился там как беженец.
Болгарские таможенники изъяли около 170 кг кокаина на сумму 6,2 млн евро, скрытых в грузе бананов из Эквадора.
Украинское приложение "Дія" отныне имеет открытый исходный код, что позволит другим странам импортировать и запускать собственные государственные сервисы на основе технологий "Дії".
Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.
Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.
Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.
Министр иностранных дел Эквадора заявил, что Эквадор будет сохранять нейтральную позицию в международных вооруженных конфликтах и не будет отправлять военную технику в Украину или Россию.
По оценкам Федерального министерства внутренних дел Германии, в стране проживает более тысячи членов итальянских мафиозных группировок. Вовлечение мафии отмечается в сфере общественного питания, пищевой и автомобильной промышленности.