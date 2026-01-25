$43.170.00
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
Подозреваемый в крупнейшем ограблении ювелирных изделий в США избежал суда - Fox News

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Федеральные иммиграционные власти США разрешили самодепортацию подозреваемого в ограблении ювелирных изделий на 100 миллионов долларов. Это позволило ему избежать судебного разбирательства и возможного тюремного заключения.

Подозреваемый в крупнейшем ограблении ювелирных изделий в США избежал суда - Fox News

Федеральные иммиграционные власти США разрешили самодепортацию подозреваемого в ограблении ювелирных изделий на сумму 100 миллионов долларов, что позволило ему избежать судебного разбирательства и возможного тюремного заключения. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 42-летний Хесон Нелон Пресилья Флорес был одним из семи человек, обвиняемых в нападении на бронированный грузовик в июле 2022 года в Калифорнии. По данным следствия, подозреваемые преследовали транспортное средство до остановки на сельской автостраде и похитили бриллианты, изумруды, золото, рубины и дизайнерские часы.

Это преступление считается крупнейшим ограблением ювелирных изделий в истории США. Флоресу грозило до 15 лет федеральной тюрьмы по обвинениям в сговоре и краже межштатных и международных отправлений. Он не признал себя виновным.

Иммиграционная и таможенная служба США депортировала Флореса в конце прошлого месяца после его просьбы о добровольном выезде, отметили прокуроры в судебных документах. Ранее судья отклонил ходатайство о добровольном выезде, но принял окончательное решение о депортации.

В результате Флореса депортировали в Эквадор. Адвокат подозреваемого Джон Д. Робертсон подал ходатайство о закрытии дела и снятии обвинений. Вместо этого федеральные прокуроры заявили, что стремятся сохранить возможность будущего преследования и просят снять обвинения "без предубеждений".

Ювелиры, пострадавшие от ограбления, также выразили обеспокоенность.

Когда обвиняемый по крупному федеральному делу о краже покидает страну до суда, жертвы остаются без ответов, без приговора и без завершения дела

- заявил адвокат Джерри Кролл.

Федеральные прокуроры отметили, что депортация произошла в рамках иммиграционного процесса, который обычно координируется с уголовным преследованием. Бывший федеральный прокурор Лори Левенсон назвала ситуацию по делу Флореса крайне необычной, учитывая масштаб и значение дела.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что семь мужчин в возрасте от 30 до 60 лет украли ювелирные изделия на 100 миллионов долларов из грузовика Brinks. Воры следили за грузовиком и похитили 24 мешка с драгоценностями.

Алла Киосак

Криминал и ЧПНовости Мира
