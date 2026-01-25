Подозреваемый в крупнейшем ограблении ювелирных изделий в США избежал суда - Fox News

Федеральные иммиграционные власти США разрешили самодепортацию подозреваемого в ограблении ювелирных изделий на сумму 100 миллионов долларов, что позволило ему избежать судебного разбирательства и возможного тюремного заключения. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 42-летний Хесон Нелон Пресилья Флорес был одним из семи человек, обвиняемых в нападении на бронированный грузовик в июле 2022 года в Калифорнии. По данным следствия, подозреваемые преследовали транспортное средство до остановки на сельской автостраде и похитили бриллианты, изумруды, золото, рубины и дизайнерские часы.

Это преступление считается крупнейшим ограблением ювелирных изделий в истории США. Флоресу грозило до 15 лет федеральной тюрьмы по обвинениям в сговоре и краже межштатных и международных отправлений. Он не признал себя виновным.

Иммиграционная и таможенная служба США депортировала Флореса в конце прошлого месяца после его просьбы о добровольном выезде, отметили прокуроры в судебных документах. Ранее судья отклонил ходатайство о добровольном выезде, но принял окончательное решение о депортации.

В результате Флореса депортировали в Эквадор. Адвокат подозреваемого Джон Д. Робертсон подал ходатайство о закрытии дела и снятии обвинений. Вместо этого федеральные прокуроры заявили, что стремятся сохранить возможность будущего преследования и просят снять обвинения "без предубеждений".

Ювелиры, пострадавшие от ограбления, также выразили обеспокоенность.

Когда обвиняемый по крупному федеральному делу о краже покидает страну до суда, жертвы остаются без ответов, без приговора и без завершения дела - заявил адвокат Джерри Кролл.

Федеральные прокуроры отметили, что депортация произошла в рамках иммиграционного процесса, который обычно координируется с уголовным преследованием. Бывший федеральный прокурор Лори Левенсон назвала ситуацию по делу Флореса крайне необычной, учитывая масштаб и значение дела.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что семь мужчин в возрасте от 30 до 60 лет украли ювелирные изделия на 100 миллионов долларов из грузовика Brinks. Воры следили за грузовиком и похитили 24 мешка с драгоценностями.