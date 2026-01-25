Підозрюваний у найбільшому пограбуванні ювелірних виробів у США уникнув суду - Fox News

Федеральні імміграційні органи США дозволили самодепортацію підозрюваного у пограбуванні ювелірних виробів на суму 100 мільйонів доларів, що дало йому змогу уникнути судового розгляду та можливого тюремного ув’язнення. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, 42-річний Хесон Нелон Пресілья Флорес був одним із семи осіб, обвинувачених у нападі на броньовану вантажівку в липні 2022 року в Каліфорнії. За даними слідства, підозрювані переслідували транспортний засіб до зупинки на сільській автостраді та викрали діаманти, смарагди, золото, рубіни та дизайнерські годинники.

Цей злочин вважається найбільшим пограбуванням ювелірних виробів в історії США. Флоресу загрожувало до 15 років федеральної в’язниці за обвинуваченнями у змові та крадіжці міжштатних і міжнародних відправлень. Він не визнав себе винним.

Імміграційна та митна служба США депортувала Флореса наприкінці минулого місяця після його прохання про добровільний виїзд, зазначили прокурори у судових документах. Раніше суддя відхилив клопотання про добровільний виїзд, але ухвалив остаточне рішення про депортацію.

У результаті Флореса депортували до Еквадору. Адвокат підозрюваного Джон Д. Робертсон подав клопотання про закриття справи та зняття обвинувачень. Натомість федеральні прокурори заявили, що прагнуть зберегти можливість майбутнього переслідування і просять зняти обвинувачення "без упереджень".

Ювеліри, які постраждали від пограбування, також висловили занепокоєння.

Коли обвинувачений у великій федеральній справі про крадіжку залишає країну до суду, жертви залишаються без відповідей, без вироку та без завершення справи - заявив адвокат Джеррі Кролл.

Федеральні прокурори зазначили, що депортація відбулася в межах імміграційного процесу, який зазвичай координується з кримінальним переслідуванням. Колишній федеральний прокурор Лорі Левенсон назвала ситуацію у справі Флореса вкрай незвичайною з огляду на масштаб і значення справи.

Нагадаємо

