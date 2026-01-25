Підозрюваний у найбільшому пограбуванні ювелірних виробів у США уникнув суду - Fox News

$43.170.00
50.520.00
ukenru
10:05 • 2452 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 5618 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 20066 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 38351 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 32183 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 40947 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38775 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48832 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45304 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35862 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
81%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС занепокоєний широкими повноваженнями Трампа в Раді миру - Reuters25 січня, 01:52 • 6760 перегляди
"Приклад справжньої солідарності": чеська ініціатива зібрала 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу УкраїніPhoto25 січня, 02:27 • 3784 перегляди
У США вважають гарантії безпеки Вашингтона для України важливішими за європейські - Politico25 січня, 03:02 • 5574 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО25 січня, 03:35 • 16294 перегляди
Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей25 січня, 04:08 • 4460 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 76315 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 89455 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 101895 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 95658 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 96644 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Клименко
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16976 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 17354 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 34010 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 34648 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 47554 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
The Times

Підозрюваний у найбільшому пограбуванні ювелірних виробів у США уникнув суду - Fox News

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Федеральні імміграційні органи США дозволили самодепортацію підозрюваного у пограбуванні ювелірних виробів на 100 мільйонів доларів. Це дало йому змогу уникнути судового розгляду та можливого тюремного ув’язнення.

Підозрюваний у найбільшому пограбуванні ювелірних виробів у США уникнув суду - Fox News

Федеральні імміграційні органи США дозволили самодепортацію підозрюваного у пограбуванні ювелірних виробів на суму 100 мільйонів доларів, що дало йому змогу уникнути судового розгляду та можливого тюремного ув’язнення. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, 42-річний Хесон Нелон Пресілья Флорес був одним із семи осіб, обвинувачених у нападі на броньовану вантажівку в липні 2022 року в Каліфорнії. За даними слідства, підозрювані переслідували транспортний засіб до зупинки на сільській автостраді та викрали діаманти, смарагди, золото, рубіни та дизайнерські годинники.

Цей злочин вважається найбільшим пограбуванням ювелірних виробів в історії США. Флоресу загрожувало до 15 років федеральної в’язниці за обвинуваченнями у змові та крадіжці міжштатних і міжнародних відправлень. Він не визнав себе винним.

Імміграційна та митна служба США депортувала Флореса наприкінці минулого місяця після його прохання про добровільний виїзд, зазначили прокурори у судових документах. Раніше суддя відхилив клопотання про добровільний виїзд, але ухвалив остаточне рішення про депортацію.

У результаті Флореса депортували до Еквадору. Адвокат підозрюваного Джон Д. Робертсон подав клопотання про закриття справи та зняття обвинувачень. Натомість федеральні прокурори заявили, що прагнуть зберегти можливість майбутнього переслідування і просять зняти обвинувачення "без упереджень".

Ювеліри, які постраждали від пограбування, також висловили занепокоєння.

Коли обвинувачений у великій федеральній справі про крадіжку залишає країну до суду, жертви залишаються без відповідей, без вироку та без завершення справи

- заявив адвокат Джеррі Кролл.

Федеральні прокурори зазначили, що депортація відбулася в межах імміграційного процесу, який зазвичай координується з кримінальним переслідуванням. Колишній федеральний прокурор Лорі Левенсон назвала ситуацію у справі Флореса вкрай незвичайною з огляду на масштаб і значення справи.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що сім чоловіків віком від 30 до 60 років вкрали ювелірні вироби на 100 мільйонів доларів з вантажівки Brinks. Злодії стежили за вантажівкою та викрали 24 мішки з коштовностями.

Алла Кіосак

Кримінал та НПНовини Світу
Бренд
Сутички
Золото
Fox News
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки
Еквадор