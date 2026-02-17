Число смертей в эквадорских тюрьмах снова возросло, несмотря на стратегию безопасности президента Нобоа
Киев • УНН
В Эквадоре снова возросло число смертей в тюрьмах, что ставит под сомнение эффективность мер правительства президента Нобоа. Банды адаптировались к новым условиям и продолжают совершать массовые казни.
Согласно последним данным, опубликованным агентством Reuters, уровень насилия в пенитенциарной системе Эквадора продолжает расти, что ставит под сомнение эффективность мер правительства по восстановлению контроля над тюрьмами. Официальные отчеты свидетельствуют об очередной волне убийств, которая стала самой крупной с момента введения чрезвычайного положения в начале года. Об этом пишет УНН.
Детали
Президент Эквадора Даниэль Нобоа сделал реформирование тюрем ключевым элементом своей политики национальной безопасности, пытаясь ослабить влияние криминальных группировок, которые годами управляли исправительными учреждениями.
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12.01.26, 06:28 • 21265 просмотров
Однако последние события в тюрьме Литораль и других региональных центрах продемонстрировали, что банды адаптировались к новым условиям и продолжают совершать массовые казни. Правозащитники отмечают, что изоляция лидеров группировок в новых тюрьмах лишь спровоцировала внутреннюю борьбу за лидерство и "чистки" среди рядовых заключенных.
Мы столкнулись с врагом, который не имеет границ, но государство ответит действиями. Ни одна банда не будет диктовать условия эквадорскому народу, и мы будем продолжать перевод самых опасных преступников в новые изоляторы, пока порядок не будет восстановлен
Последствия системного кризиса и реакция международного сообщества
Аналитики Reuters подчеркивают, что только за последние несколько дней в тюрьмах погибли десятки людей, многие из которых стали жертвами жестоких расправ. Рост смертности происходит на фоне заявлений правительства о "победе" над организованной преступностью, что вызывает скептицизм в обществе относительно реальных результатов стратегии Нобоа. Международные организации призывают Эквадор не только к силовым методам, но и к решению проблемы переполненности тюрем и коррупции среди персонала, которая позволяет оружию и взрывчатке беспрепятственно попадать в камеры.
Криминал хотел бросить вызов Эквадору и начать свою кампанию. Сегодня Эквадор ответил действием, но война за контроль над улицами и тюрьмами еще далека от завершения. Вечеринка для лидеров группировок закончилась
Беспорядки произошли в тюрьме в Эквадоре: погиб 31 заключенный10.11.25, 09:05 • 5878 просмотров