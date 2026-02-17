Число смертей в эквадорских тюрьмах снова возросло, несмотря на стратегию безопасности президента Нобоа

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 февраля, 17:19 • 12413 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 23822 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 20820 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33640 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 28296 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48490 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26631 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29652 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35634 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38329 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
88%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Закарпатье взяли под стражу иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней16 февраля, 18:31 • 4588 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 8534 просмотра
Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам16 февраля, 19:05 • 4166 просмотра
Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман16 февраля, 19:55 • 3944 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 8582 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 12344 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 23178 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33644 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48490 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82568 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Роберт Фицо
Роберт Калиняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Калифорния
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 2778 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 8568 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 12731 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22610 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28772 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Grand Theft Auto

Число смертей в эквадорских тюрьмах снова возросло, несмотря на стратегию безопасности президента Нобоа

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

В Эквадоре снова возросло число смертей в тюрьмах, что ставит под сомнение эффективность мер правительства президента Нобоа. Банды адаптировались к новым условиям и продолжают совершать массовые казни.

Число смертей в эквадорских тюрьмах снова возросло, несмотря на стратегию безопасности президента Нобоа
Фото: Reuters

Согласно последним данным, опубликованным агентством Reuters, уровень насилия в пенитенциарной системе Эквадора продолжает расти, что ставит под сомнение эффективность мер правительства по восстановлению контроля над тюрьмами. Официальные отчеты свидетельствуют об очередной волне убийств, которая стала самой крупной с момента введения чрезвычайного положения в начале года. Об этом пишет УНН.

Детали

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сделал реформирование тюрем ключевым элементом своей политики национальной безопасности, пытаясь ослабить влияние криминальных группировок, которые годами управляли исправительными учреждениями.

Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12.01.26, 06:28 • 21265 просмотров

Однако последние события в тюрьме Литораль и других региональных центрах продемонстрировали, что банды адаптировались к новым условиям и продолжают совершать массовые казни. Правозащитники отмечают, что изоляция лидеров группировок в новых тюрьмах лишь спровоцировала внутреннюю борьбу за лидерство и "чистки" среди рядовых заключенных.

Мы столкнулись с врагом, который не имеет границ, но государство ответит действиями. Ни одна банда не будет диктовать условия эквадорскому народу, и мы будем продолжать перевод самых опасных преступников в новые изоляторы, пока порядок не будет восстановлен

– заявил Нобоа во время обращения.

Последствия системного кризиса и реакция международного сообщества

Аналитики Reuters подчеркивают, что только за последние несколько дней в тюрьмах погибли десятки людей, многие из которых стали жертвами жестоких расправ. Рост смертности происходит на фоне заявлений правительства о "победе" над организованной преступностью, что вызывает скептицизм в обществе относительно реальных результатов стратегии Нобоа. Международные организации призывают Эквадор не только к силовым методам, но и к решению проблемы переполненности тюрем и коррупции среди персонала, которая позволяет оружию и взрывчатке беспрепятственно попадать в камеры.

Криминал хотел бросить вызов Эквадору и начать свою кампанию. Сегодня Эквадор ответил действием, но война за контроль над улицами и тюрьмами еще далека от завершения. Вечеринка для лидеров группировок закончилась

– подчеркнул министр внутренних дел Джон Раймберг.

Беспорядки произошли в тюрьме в Эквадоре: погиб 31 заключенный10.11.25, 09:05 • 5878 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Эквадор