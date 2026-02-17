Число смертей в эквадорских тюрьмах снова возросло, несмотря на стратегию безопасности президента Нобоа

Согласно последним данным, опубликованным агентством Reuters, уровень насилия в пенитенциарной системе Эквадора продолжает расти, что ставит под сомнение эффективность мер правительства по восстановлению контроля над тюрьмами. Официальные отчеты свидетельствуют об очередной волне убийств, которая стала самой крупной с момента введения чрезвычайного положения в начале года. Об этом пишет УНН.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сделал реформирование тюрем ключевым элементом своей политики национальной безопасности, пытаясь ослабить влияние криминальных группировок, которые годами управляли исправительными учреждениями.

Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов

Однако последние события в тюрьме Литораль и других региональных центрах продемонстрировали, что банды адаптировались к новым условиям и продолжают совершать массовые казни. Правозащитники отмечают, что изоляция лидеров группировок в новых тюрьмах лишь спровоцировала внутреннюю борьбу за лидерство и "чистки" среди рядовых заключенных.

Мы столкнулись с врагом, который не имеет границ, но государство ответит действиями. Ни одна банда не будет диктовать условия эквадорскому народу, и мы будем продолжать перевод самых опасных преступников в новые изоляторы, пока порядок не будет восстановлен