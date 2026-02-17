Кількість смертей в еквадорських в'язницях знову зросла попри стратегію безпеки президента Нобоа
В Еквадорі знову зросла кількість смертей у в'язницях, що ставить під сумнів ефективність заходів уряду президента Нобоа. Банди адаптувалися до нових умов і продовжують здійснювати масові страти.
Згідно з останніми даними, оприлюдненими агентством Reuters, рівень насильства в пенітенціарній системі Еквадору продовжує зростати, що ставить під сумнів ефективність заходів уряду щодо відновлення контролю над тюрмами. Офіційні звіти свідчать про чергову хвилю вбивств, яка стала найбільшою з моменту запровадження надзвичайного стану на початку року. Про це пише УНН.
Деталі
Президент Еквадору Даніель Нобоа зробив реформування в’язниць ключовим елементом своєї політики національної безпеки, намагаючись послабити вплив кримінальних угруповань, які роками керували виправними закладами.
Однак останні події в тюрмі Літораль та інших регіональних центрах продемонстрували, що банди адаптувалися до нових умов і продовжують здійснювати масові страти. Правозахисники зазначають, що ізоляція лідерів угруповань у нових в’язницях лише спровокувала внутрішню боротьбу за лідерство та "чистки" серед рядових ув’язнених.
Ми зіткнулися з ворогом, який не має меж, але держава відповість діями. Жодна банда не диктуватиме умови еквадорському народу, і ми продовжуватимемо переведення найнебезпечніших злочинців до нових ізоляторів, поки порядок не буде відновлено
Наслідки системної кризи та реакція міжнародної спільноти
Аналітики Reuters підкреслюють, що лише за останні кілька днів у в'язницях загинули десятки людей, багато з яких стали жертвами жорстоких розправ. Зростання смертності відбувається на фоні заяв уряду про "перемогу" над організованою злочинністю, що викликає скептицизм у суспільстві щодо реальних результатів стратегії Нобоа. Міжнародні організації закликають Еквадор не лише до силових методів, а й до розв'язання проблеми переповненості в'язниць та корупції серед персоналу, яка дозволяє зброї та вибухівці безперешкодно потрапляти до камер.
Кримінал хотів кинути виклик Еквадору та розпочати свою кампанію. Сьогодні Еквадор відповів дією, але війна за контроль над вулицями та тюрмами ще далека від завершення. Вечірка для лідерів угруповань закінчилася
