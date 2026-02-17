Кількість смертей в еквадорських в'язницях знову зросла попри стратегію безпеки президента Нобоа

$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 10909 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 19258 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 18108 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 30340 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 26416 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47201 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26144 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29482 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35503 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38208 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Меню
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 11223 перегляди
У Молдові знайшли викрадену трирічну дівчинку з України16 лютого, 17:34 • 3760 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 10318 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 5328 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі21:44 • 5202 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 10352 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 21904 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ґевін Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Крим
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 1062 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 5390 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 11254 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 21987 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28365 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
Серіали

Кількість смертей в еквадорських в'язницях знову зросла попри стратегію безпеки президента Нобоа

Київ • УНН

 • 10 перегляди

В Еквадорі знову зросла кількість смертей у в'язницях, що ставить під сумнів ефективність заходів уряду президента Нобоа. Банди адаптувалися до нових умов і продовжують здійснювати масові страти.

Кількість смертей в еквадорських в'язницях знову зросла попри стратегію безпеки президента Нобоа
Фото: Reuters

Згідно з останніми даними, оприлюдненими агентством Reuters, рівень насильства в пенітенціарній системі Еквадору продовжує зростати, що ставить під сумнів ефективність заходів уряду щодо відновлення контролю над тюрмами. Офіційні звіти свідчать про чергову хвилю вбивств, яка стала найбільшою з моменту запровадження надзвичайного стану на початку року. Про це пише УНН.

Деталі

Президент Еквадору Даніель Нобоа зробив реформування в’язниць ключовим елементом своєї політики національної безпеки, намагаючись послабити вплив кримінальних угруповань, які роками керували виправними закладами.

Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12.01.26, 06:28 • 21262 перегляди

Однак останні події в тюрмі Літораль та інших регіональних центрах продемонстрували, що банди адаптувалися до нових умов і продовжують здійснювати масові страти. Правозахисники зазначають, що ізоляція лідерів угруповань у нових в’язницях лише спровокувала внутрішню боротьбу за лідерство та "чистки" серед рядових ув’язнених.

Ми зіткнулися з ворогом, який не має меж, але держава відповість діями. Жодна банда не диктуватиме умови еквадорському народу, і ми продовжуватимемо переведення найнебезпечніших злочинців до нових ізоляторів, поки порядок не буде відновлено

– заявив Нобоа під час звернення.

Наслідки системної кризи та реакція міжнародної спільноти

Аналітики Reuters підкреслюють, що лише за останні кілька днів у в'язницях загинули десятки людей, багато з яких стали жертвами жорстоких розправ. Зростання смертності відбувається на фоні заяв уряду про "перемогу" над організованою злочинністю, що викликає скептицизм у суспільстві щодо реальних результатів стратегії Нобоа. Міжнародні організації закликають Еквадор не лише до силових методів, а й до розв'язання проблеми переповненості в'язниць та корупції серед персоналу, яка дозволяє зброї та вибухівці безперешкодно потрапляти до камер.

Кримінал хотів кинути виклик Еквадору та розпочати свою кампанію. Сьогодні Еквадор відповів дією, але війна за контроль над вулицями та тюрмами ще далека від завершення. Вечірка для лідерів угруповань закінчилася

– наголосив міністр внутрішніх справ Джон Раймберг.

Заворушення сталися у в'язниці в Еквадорі: загинув 31 ув'язнений10.11.25, 09:05 • 5877 переглядiв

Степан Гафтко

