Заворушення сталися у в'язниці в Еквадорі: загинув 31 ув'язнений
Київ • УНН
У в'язниці на південному заході Еквадору внаслідок заворушень загинув щонайменше 31 ув'язнений. 27 ув'язнених померли від задухи та повішення у місті Мачала.
Внаслідок запеклих заворушень у в'язниці на південному заході Еквадору в неділю загинув щонайменше 31 ув'язнений, повідомило тюремне управління країни, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
27 ув'язнених у портовому місті Мачала, на південь від Гуаякіля, померли від задухи та "миттєвої смерті через повішення", ідеться в заяві тюремного управління SNAI у X. Інші подробиці причин смерті ув'язнених не наводяться.
Раніше в неділю SNAI повідомило про чотири смерті в тій же в'язниці під час іншого інциденту, взятого під контроль силами тактичної поліції. Цей бунт був викликаний реорганізацією ув'язнених до нової установи суворого режиму, ідеться у заяві.
Доповнення
В останні роки Еквадор зіткнувся з хвилею кровопролитних тюремних бунтів, внаслідок яких загинули сотні ув'язнених. Адміністрація президента Даніеля Нобоа, яка пообіцяла зайняти жорстку позицію щодо злочинності, покладає відповідальність за насильство на банди, які змагаються за панування і контроль над територією.
У вересні внаслідок заворушень, викликаних бійкою банд у тій же в'язниці, загинули 14 людей і ще 14 дістали поранення. Через кілька днів ще 17 людей загинули в тюремному бунті в північному місті Есмеральдас, недалеко від кордону з Колумбією.