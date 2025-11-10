Беспорядки произошли в тюрьме в Эквадоре: погиб 31 заключенный
Киев • УНН
В тюрьме на юго-западе Эквадора в результате беспорядков погиб по меньшей мере 31 заключенный. 27 заключенных умерли от удушья и повешения в городе Мачала.
В результате ожесточенных беспорядков в тюрьме на юго-западе Эквадора в воскресенье погиб по меньшей мере 31 заключенный, сообщило тюремное управление страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
27 заключенных в портовом городе Мачала, к югу от Гуаякиля, умерли от удушья и "мгновенной смерти через повешение", говорится в заявлении тюремного управления SNAI в X. Другие подробности причин смерти заключенных не приводятся.
Ранее в воскресенье SNAI сообщило о четырех смертях в той же тюрьме во время другого инцидента, взятого под контроль силами тактической полиции. Этот бунт был вызван реорганизацией заключенных в новое учреждение строгого режима, говорится в заявлении.
Дополнение
В последние годы Эквадор столкнулся с волной кровопролитных тюремных бунтов, в результате которых погибли сотни заключенных. Администрация президента Даниэля Нобоа, пообещавшая занять жесткую позицию в отношении преступности, возлагает ответственность за насилие на банды, которые соревнуются за господство и контроль над территорией.
В сентябре в результате беспорядков, вызванных дракой банд в той же тюрьме, погибли 14 человек и еще 14 получили ранения. Через несколько дней еще 17 человек погибли в тюремном бунте в северном городе Эсмеральдас, недалеко от границы с Колумбией.