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Почти 100 колумбийских партизан сложили оружие в рамках мирного процесса

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Около 100 членов группировки Национальный координационный комитет Боливарианской армии сдали оружие на границе с Эквадором. Они пройдут реинтеграцию в гражданскую жизнь в рамках политики президента Густаво Петро.

Почти 100 колумбийских партизан сложили оружие в рамках мирного процесса

Около 100 членов колумбийской партизанской группировки Национальный координационный комитет Боливарианской армии сдали оружие в рамках мирных переговоров с правительством президента Густаво Петро. Церемония разоружения прошла в департаменте Путумайо на границе с Эквадором, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Участники группировки, которая является диссидентской фракцией бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), передали свое оружие властям и должны пройти процесс постепенной реинтеграции в гражданскую жизнь. Для этого их разместят в специальной временной зоне переселения под надзором государственных органов.

В Колумбии во время избирательной кампании застрелили бывшего мэра и его помощника17.05.26, 02:56 • 4481 просмотр

Лидер группировки Джованни Андрес Рохас, который в настоящее время находится под стражей по обвинениям в наркоторговле, во время церемонии заявил: "Мы положили железную винтовку, потому что понимаем, что слова - более мощное оружие". По его словам, арест в прошлом году подорвал доверие среди бойцов, но не остановил переговорный процесс.

Президент Колумбии Густаво Петро продвигает политику "полного мира", которая предусматривает переговоры с различными незаконными вооруженными группировками. В то же время многие такие инициативы пока не принесли ожидаемых результатов. По оценкам аналитиков, сейчас в Колумбии действуют около 27 тысяч участников незаконных вооруженных формирований.

Эквадор выдал США 10 криминальных лидеров и изъял 300 тонн наркотиков — Нобоа25.05.26, 02:40 • 4420 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
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Густаво Петро
Колумбия
Эквадор