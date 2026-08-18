$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
11:34 • 2070 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
09:59 • 17484 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 13107 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 14240 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 14967 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 17630 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 17577 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
18 августа, 05:03 • 27104 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35326 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18651 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
7.4м/с
51%
740мм
Популярные новости
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 14431 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 14153 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 18906 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 16379 просмотра
Си Цзиньпин может пропустить заседание Генассамблеи ООН, вместо этого встретится с Трампом18 августа, 04:32 • 4402 просмотра
публикации
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
11:34 • 2122 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 17517 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 66036 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 63196 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 62962 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 48342 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 54996 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 62701 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 60803 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 89740 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт

Киев • УНН

 • 17554 просмотра

Эксперт Анатолий Храпчинский считает, что утверждение о сбитии 10 из 11 ракет Flamingo является частью российской ИПСО. Он подчёркивает, что российская ПВО не способна перехватить большинство украинских FP-5.

Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт

Распространение утверждений о том, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает 10 из 11 украинских ракет Flamingo, может быть частью российской информационной кампании, направленной на дискредитацию украинского вооружения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по оборонной промышленности, руководитель компании-производителя вооружения Анатолий Храпчинский.

Вражеская ИПСО

В России регулярно заявляют об уничтожении украинских дальнобойных дронов и ракет, рисуя при этом заоблачные цифры.  Например, министерство обороны РФ в июле отчиталось об уничтожении 20 ракет FP-5 Flamingo, а за первую половину августа российская ПВО якобы уничтожила  25 таких ракет. Всего, по данным ведомства страны-агрессора, с июня якобы было сбито не менее 57 ракет этого типа. Нарратив о том, что Flamingo якобы не долетают до целей, периодически подхватывают украинские активисты, а недавно к их числу присоединился и американский военный журналист. 

Его заявление о том, что россияне сбивают 10 из 11 Flamingo, подхватили некоторые СМИ, несмотря на то что сам журналист пишет о неточности своих подсчетов, поскольку может пользоваться только открытыми данными. 

Учитывая, что Силы обороны Украины не раскрывают количество вооружения, задействованного в ударах по территории России, и регулярно сообщают лишь о конкретных пораженных объектах, очевидно, журналист пользовался сообщениями минобороны РФ в пропагандистских российских СМИ. 

Эксперт по оборонной промышленности, руководитель компании — производителя вооружения Анатолий Храпчинский в комментарии УНН объясняет, что сейчас нет оснований для выводов о том, что россияне способны сбивать большинство ракет Flamingo.

"Российская система ПВО разрабатывалась под угрозы прошлого поколения и недостаточно приспособлена к современным вызовам, из-за чего пропускает значительную часть целей. Поэтому я бы воздержался от категорических заявлений по поводу ее высокой эффективности", – отметил он.

По словам эксперта, подобные сообщения в СМИ могут быть частью российской информационно-психологической операции (ИПСО).

"Давайте вспомним доктрину Герасимова, которая предусматривает одну из функций — именно информационное давление", – напомнил Храпчинский.

Термин "доктрина Герасимова" возник после публикации в 2013 году статьи начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в которой он указывал, в частности, на возрастание роли информационных, политических и экономических средств в войне. 

Следует отметить, что Россия системно использует информационные операции и дезинформацию как один из инструментов ведения войны против Украины. Поэтому распространение сообщений о якобы почти полной неэффективности украинских ракет может быть направлено на формирование нужного России информационного фона, в частности для дискредитации украинских оборонных технологий.

Россия в огне

В то же время утверждения о почти стопроцентной эффективности российской ПВО не согласуются с многочисленными успешными ударами по объектам на территории России. В частности, ракеты Flamingo неоднократно использовались для ударов по ряду военных и промышленных целей. 

Например, 10 июня было поражено предприятие  "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, которое производит модули для дронов-камикадзе. Использование Flamingo тогда подтвердил Генштаб ВСУ.

Позже, 27 июня, украинские силы атаковали ракетами FP-5 предприятие ВПК "Титан-Баррикады" в Волгограде. Там производили пусковые установки комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат". 

24 июля Украина нанесла удар по предприятию "Авиатек" в российском Кирове, которое входит в российский авиационно-оборонный комплекс. Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что поражение было осуществлено с помощью ракет Flamingo.

В ночь на 15 августа 2026 года с помощью FP-5 был поражён ракетно-космический центр "Прогресс" и авиазавод "Авиакор". Центр разрабатывал и производил ракеты-носители среднего класса, в частности семейства "Союз-2", а также космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и научных программ. 

Следует также учитывать, что это далеко не все случаи успешного применения украинского вооружения по российским объектам. Однако уже сам факт регулярных сообщений о поражении стратегических объектов свидетельствует о том, что российская система противовоздушной обороны не обеспечивает абсолютного перехвата украинских "дальнобойных санкций". Именно поэтому категоричные заявления о "10 из 11 сбитых ракет" следует рассматривать прежде всего как элемент информационного воздействия, а не как доказанный факт.

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитикапубликации