Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт

Поширення тверджень про те, що російська протиповітряна оборона нібито збиває 10 із 11 українських ракет Flamingo, може бути частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію українського озброєння. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з оборонної промисловості, керівник компанії-виробника озброєння Анатолій Храпчинський.

Ворожа ІПСО

У росії регулярно заявляють про збиття українських далекобійних дронів та ракет, малюючи при цьому захмарні цифри. Наприклад, міністерство оборони рф у липні звітувало про знищення 20 ракет FP-5 Flamingo, а за першу половину серпня російська ППО нібито знищила 25 таких ракет. Загалом за даними відомства країни-агресора з червня нібито було збито щонайменше 57 ракет цього типу. Наратив про те, що Flamingo нібито не долітають до цілей періодично підхоплюють українські активісти, а нещодавно до їх числа долучився й американський військовий журналіст.

Його заяву про те, що росіяни збивають 10 з 11 Flamingo підхопили деякі ЗМІ, попри те що сам журналіст пише про неточність своїх підрахунків, адже може послуговуватись лише відкритими даними.

Враховуючи, що Сили оборони України не розкривають кількість озброєння, задіяного в ударах по території росії, і регулярно повідомляють лише про конкретні уражені обʼєкти, очевидно журналіст послуговувався повідомленнями міноборони рф в пропагандистських російських ЗМІ.

Експерт з оборонної промисловості, керівник компанії-виробника озброєння Анатолій Храпчинський у коментарі УНН пояснює, що наразі немає підстав для висновків про те, що росіяни здатні збивати більшість ракет Flamingo.

"Російська система ППО розроблялася під загрози минулого покоління і недостатньо пристосована до сучасних викликів, через що пропускає значну частину цілей. Тому я б утримався від категоричних заяв щодо її високої ефективності", – зазначив він.

За словами експерта, подібні повідомлення у ЗМІ можуть бути частиною російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

"Давайте згадаємо доктрину Герасимова, яка передбачає одну із функцій, це саме інформаційний тиск", – нагадав Храпчинський.

Термін "доктрина Герасимова" виник після публікації у 2013 році статті начальника генерального штабу ЗС рф Валерія Герасимова, у якій він вказував зокрема на зростання ролі інформаційних, політичних та економічних засобів у війні.

Варто зазначити, що росія системно використовує інформаційні операції та дезінформацію як один із інструментів ведення війни проти України. Тому поширення повідомлень про нібито майже повну неефективність українських ракет може бути спрямоване на формування потрібного росії інформаційного фону, зокрема для дискредитації українських оборонних технологій.

росія у вогні

Водночас твердження про майже стовідсоткову ефективність російської ППО не узгоджуються з численними успішними ударами по об'єктах на території росії. Зокрема, ракети Flamingo неодноразово використовувалися для ударів по низці військових і промислових цілей.

Наприклад, 10 червня було уражено підприємство "ВНИИР-Прогресс" у чебоксарах, яке виробляє модулі для дронів-камікадзе. Використання Flamingo тоді підтвердив Генштаб ЗСУ.

Пізніше 27 червня українські сили атакували ракетами FP-5 підприємство ВПК "Титан-Барикади" у волгограді. Там виготовляли пускові установки комплексів "Ярс", "Тополь-М" і "Сармат".

24 липня Україна завдала удару по підприємству "Авіатек" у російському кірові, яке входить до російського авіаційно-оборонного комплексу. Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що ураження здійснено за допомогою ракет Flamingo.

У ніч проти 15 серпня 2026 року був уражений ракетно-космічний центр "Прогрес" та авіазавод "Авіакор" за допомогою FP-5. Центр розробляв та виробляв ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2", а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм.

Варто також враховувати, що це далеко не всі випадки успішного застосування українського озброєння по російських обʼєктах. Проте вже сам факт регулярних повідомлень про ураження стратегічних об'єктів свідчить, що російська система протиповітряної оборони не забезпечує абсолютного перехоплення українських "далекобійних санкцій". Саме тому категоричні заяви про "10 із 11 збитих ракет" слід розглядати насамперед як елемент інформаційного впливу, а не як доведений факт.