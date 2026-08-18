В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньше

В Верховной Раде Украины появились два новых народных депутата от фракции «Слуга народа». Об этом сообщил нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Этими нардепами являются Богдан Моркляник и Виктория Резникова. По информации аналитического движения «Честно», Моркляник с 2008 по 2014 год работал проректором по научно-педагогической работе и социальному развитию Национального университета «Львовская политехника».

Также он был профессором кафедры сопротивления материалов и строительной механики Национального университета «Львовская политехника», а впоследствии работал советником первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, директором государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» и заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

В 2019 году безуспешно баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от партии «Слуга народа», а в 2022 году был мобилизован в Вооруженные силы Украины.

В этом году он заменил в парламенте Дениса Маслова, которого назначили министром юстиции Украины.

В то же время Резникова, по данным того же движения «Честно», с 2005 по 2011 год работала преподавательницей в Хмельницком институте социальных технологий Открытого международного университета развития человека «Украина».

С 2011 по 2019 год работала доцентом и профессором кафедры хозяйственного права юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. С 2012 по 2017 год была членом Научно-консультативного совета при Высшем хозяйственном суде Украины.

С 2019 по 2024 год работала заведующей кафедрой хозяйственного права юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Также в 2019 году она безуспешно баллотировалась в Верховную Раду 9-го созыва от партии «Слуга народа».

В этом году она заменила в парламенте Виталия Безгина, которого назначили руководителем Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что представление Президента о назначении министров до сих пор отсутствует в Верховной Раде.