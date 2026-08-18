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В Украине с 20 августа заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Патрульная полиция сообщила о запуске 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД с 20 августа 2026 года, общее количество вырастет до 426. Комплексы разместят в Ровно, Житомире, Смеле, Черновцах и других регионах.

В Украине с 20 августа заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД

На автомобильных дорогах Украины заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах. Об этом сообщил глава Патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

С 20 августа 2026 года на автомобильных дорогах Украины заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах (общее количество комплексов составит 426) 

- сообщил Белошицкий.

Расположение новых комплексов

Ровно:

📍ул. Млыновская, 26 (в направлении ул. Князя Владимира);

📍ул. Киевская, 6 (в направлении ул. Клима Савура);

📍ул. Соборная, 364 (в направлении ул. Коцюбинского);

📍ул. Защитников Мариуполя, 5 (в направлении ул. Киевской);

📍ул. Романа Шухевича, 2 (в направлении ул. Богоявленской);

📍ул. Кулика и Гудачека, 10 (в направлении ул. Млыновской);

📍перекресток ул. Соборной — Вячеслава Черновола — Мицкевича (в направлении ул. Шопена).

Житомир:

📍ул. Покровская, 21;

📍ул. Покровская, 148-А;

📍ул. Покровская, 187;

📍перекресток просп. Независимости — ул. Атаманов Соколовских;

📍ул. Чудновская, 103.

Смела:

📍перекресток ул. Независимости — ул. Олеся Гончара;

📍перекресток ул. Героев Холодноярцев — пер. Алексея Цыбка.

Черновцы:

📍ул. Сечевых Стрельцов, 6;

📍ул. Хотинская, 3.

Николаев:

📍перекресток ул. Марка Кропивницкого — ул. Инженерная.

Стрый:

📍перекресток ул. Шевченко — ул. Олесницкого.

Киевская область:

📍80 км+444 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка); 

📍79 км+010 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка); 

📍27 км+784 автодороги Р-69 (в направлении Киевской ГЭС);

📍2 км+817 автодороги Н-07 (в направлении с. Гоголев); 

📍0 км+459 автодороги М-01-01 (в направлении г. Бровары);

📍21 км+843 автодороги М-07 (в направлении г. Киев).

Ровненская область:

📍322+490 автодороги М-06 (в направлении с. Колоденка);

📍299+873 автодороги М-06 (в направлении г. Киев);

📍299+894 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно);

📍349+001 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно);

📍346+900 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно).

Днепропетровская область:

📍985 км+548 автодороги М-30 (в направлении г. Днепр);

📍423 км+663 автодороги Н-08 (в направлении г. Днепр).

Кировоградская область:

📍784 км+099 автодороги М-30 (в направлении г. Александрия);

📍619 км+385 автодороги М-30 (в направлении с. Кринички).

Львовская область:

📍50 км+620 автодороги М-11 (в направлении с. Шегини);

📍110 км+049 автодороги М-09 (в направлении г. Львов);

📍23 км+475 автодороги М-10 (в направлении г. Новояворовск).

Волынская область:

📍72 км+938 автодороги Р-15 (в направлении г. Владимир);

📍155 км+608 автодороги М-19 (в направлении с. Пидгайцы);

📍154 км+741 автодороги М-19 (в направлении с. Прилуцкое).

 Закарпатская область:

📍229 км+122 автодороги Н-13 (в направлении г. Ужгород);

📍15 км+826 автодороги Н-09 (в направлении с. Лалово);

📍805 км+120 автодороги М-06 (в направлении г. Ужгород);

📍805 км+120 автодороги М-06 (в направлении г. Мукачево).

 Винницкая область:

📍336 км+814 автодороги М-30 (в направлении с. Вербка);

📍336 км+906 автодороги М-30 (в направлении с. Громадское).

 Житомирская область:

📍2 км+283 автодороги М-21-01 (в направлении г. Житомир).

 Тернопольская область:

📍250 км+096 автодороги М-19 (в направлении с. Великие Млыновцы).

 Ивано-Франковская область:

📍4 км+482 автодороги Н-18 (в направлении г. Ивано-Франковск).

 Черкасская область:

📍192 км+446 автодороги Н-16 (в направлении с. Легедзино);

📍530 км+055 автодороги М-30 (в направлении с. Малая Севастьяновка).

Также Белошицкий сообщил, что комплекс автоматической фиксации в Мукачево по адресу: ул. Ивана Франко, 74, отключили от системы.

На дороги вернутся "Фантомы" и не только — как в Украине планируют бороться с системными нарушениями ПДД18.08.26, 18:42 • 1902 просмотра

Антонина Туманова

Общество