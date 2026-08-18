В Украине с 20 августа заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД
Киев • УНН
Патрульная полиция сообщила о запуске 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД с 20 августа 2026 года, общее количество вырастет до 426. Комплексы разместят в Ровно, Житомире, Смеле, Черновцах и других регионах.
На автомобильных дорогах Украины заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах. Об этом сообщил глава Патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
С 20 августа 2026 года на автомобильных дорогах Украины заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах (общее количество комплексов составит 426)
Расположение новых комплексов
Ровно:
📍ул. Млыновская, 26 (в направлении ул. Князя Владимира);
📍ул. Киевская, 6 (в направлении ул. Клима Савура);
📍ул. Соборная, 364 (в направлении ул. Коцюбинского);
📍ул. Защитников Мариуполя, 5 (в направлении ул. Киевской);
📍ул. Романа Шухевича, 2 (в направлении ул. Богоявленской);
📍ул. Кулика и Гудачека, 10 (в направлении ул. Млыновской);
📍перекресток ул. Соборной — Вячеслава Черновола — Мицкевича (в направлении ул. Шопена).
Житомир:
📍ул. Покровская, 21;
📍ул. Покровская, 148-А;
📍ул. Покровская, 187;
📍перекресток просп. Независимости — ул. Атаманов Соколовских;
📍ул. Чудновская, 103.
Смела:
📍перекресток ул. Независимости — ул. Олеся Гончара;
📍перекресток ул. Героев Холодноярцев — пер. Алексея Цыбка.
Черновцы:
📍ул. Сечевых Стрельцов, 6;
📍ул. Хотинская, 3.
Николаев:
📍перекресток ул. Марка Кропивницкого — ул. Инженерная.
Стрый:
📍перекресток ул. Шевченко — ул. Олесницкого.
Киевская область:
📍80 км+444 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка);
📍79 км+010 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка);
📍27 км+784 автодороги Р-69 (в направлении Киевской ГЭС);
📍2 км+817 автодороги Н-07 (в направлении с. Гоголев);
📍0 км+459 автодороги М-01-01 (в направлении г. Бровары);
📍21 км+843 автодороги М-07 (в направлении г. Киев).
Ровненская область:
📍322+490 автодороги М-06 (в направлении с. Колоденка);
📍299+873 автодороги М-06 (в направлении г. Киев);
📍299+894 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно);
📍349+001 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно);
📍346+900 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно).
Днепропетровская область:
📍985 км+548 автодороги М-30 (в направлении г. Днепр);
📍423 км+663 автодороги Н-08 (в направлении г. Днепр).
Кировоградская область:
📍784 км+099 автодороги М-30 (в направлении г. Александрия);
📍619 км+385 автодороги М-30 (в направлении с. Кринички).
Львовская область:
📍50 км+620 автодороги М-11 (в направлении с. Шегини);
📍110 км+049 автодороги М-09 (в направлении г. Львов);
📍23 км+475 автодороги М-10 (в направлении г. Новояворовск).
Волынская область:
📍72 км+938 автодороги Р-15 (в направлении г. Владимир);
📍155 км+608 автодороги М-19 (в направлении с. Пидгайцы);
📍154 км+741 автодороги М-19 (в направлении с. Прилуцкое).
Закарпатская область:
📍229 км+122 автодороги Н-13 (в направлении г. Ужгород);
📍15 км+826 автодороги Н-09 (в направлении с. Лалово);
📍805 км+120 автодороги М-06 (в направлении г. Ужгород);
📍805 км+120 автодороги М-06 (в направлении г. Мукачево).
Винницкая область:
📍336 км+814 автодороги М-30 (в направлении с. Вербка);
📍336 км+906 автодороги М-30 (в направлении с. Громадское).
Житомирская область:
📍2 км+283 автодороги М-21-01 (в направлении г. Житомир).
Тернопольская область:
📍250 км+096 автодороги М-19 (в направлении с. Великие Млыновцы).
Ивано-Франковская область:
📍4 км+482 автодороги Н-18 (в направлении г. Ивано-Франковск).
Черкасская область:
📍192 км+446 автодороги Н-16 (в направлении с. Легедзино);
📍530 км+055 автодороги М-30 (в направлении с. Малая Севастьяновка).
Также Белошицкий сообщил, что комплекс автоматической фиксации в Мукачево по адресу: ул. Ивана Франко, 74, отключили от системы.
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