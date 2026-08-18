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В Україні з 20 серпня запрацюють 50 нових комплексів автофіксації ПДР

Київ • УНН

 • 10305 перегляди

Патрульна поліція повідомила про запуск 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР з 20 серпня 2026 року, загальна кількість зросте до 426. Комплекси розташують у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях та інших регіонах.

В Україні з 20 серпня запрацюють 50 нових комплексів автофіксації ПДР

На автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах. Про це повідомив глава Патрульної поліції Олексій Білощицький, передає УНН.

З 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах (загальна кількість комплексів стане - 426) 

- повідомив Білошицький.

Розташування нових комплексів

Рівне:

📍вул. Млинівська, 26 (у напрямку вул. Князя Володимира);

📍вул. Київська, 6 (у напрямку вул. Клима Савура);

📍вул. Соборна, 364 (у напрямку вул. Коцюбинського);

📍вул. Захисників Маріуполя, 5 (у напрямку вул. Київської);

📍вул. Романа Шухевича, 2 (у напрямку вул. Богоявленської);

📍вул. Кулика і Гудачека, 10 (у напрямку вул. Млинівської);

📍перехрестя вул. Соборної — В'ячеслава Чорновола — Міцкевича (у напрямку вул. Шопена).

Житомир:

📍вул. Покровська, 21;

📍вул. Покровська, 148-А;

📍вул. Покровська, 187;

📍перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських;

📍вул. Чуднівська, 103.

Сміла:

📍перехрестя вул. Незалежності — вул. Олеся Гончара;

📍перехрестя вул. Героїв Холодноярців — пров. Олексія Цибка.

Чернівці:

📍вул. Січових Стрільців, 6;

📍вул. Хотинська, 3.

Миколаїв:

📍перехрестя вул. Марка Кропивницького — вул. Інженерна.

Стрий:

📍перехрестя вул. Шевченка — вул. Олесницького.

Київська область:

📍80 км+444 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка); 

📍79 км+010 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка); 

📍27 км+784 автодороги Р-69 (у напрямку Київської ГЕС);

📍2 км+817 автодороги Н-07 (у напрямку с. Гоголів); 

📍0 км+459 автодороги М-01-01 (у напрямку м. Бровари);

📍21 км+843 автодороги М-07 (у напрямку м. Київ).

Рівненська область:

📍322+490 автодороги М-06 (у напрямку с. Колоденка);

📍299+873 автодороги М-06 (у напрямку м. Київ);

📍299+894 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне);

📍349+001 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне);

📍346+900 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне).

Дніпропетровська область:

📍985 км+548 автодороги М-30 (у напрямку м. Дніпро);

📍423 км+663 автодороги Н-08 (у напрямку м. Дніпро).

Кіровоградська область:

📍784 км+099 автодороги М-30 (у напрямку м. Олександрія);

📍619 км+385 автодороги М-30 (у напрямку с. Кринички).

Львівська область:

📍50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку с. Шегині);

📍110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку м. Львів);

📍23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку м. Новояворівськ).

Волинська область:

📍72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир);

📍155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці);

📍154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке).

 Закарпатська область:

📍229 км+122 автодороги Н-13 (у напрямку м. Ужгород);

📍15 км+826 автодороги Н-09 (у напрямку с. Лалово);

📍805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Ужгород);

📍805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Мукачево).

 Вінницька область:

📍336 км+814 автодороги М-30 (у напрямку с. Вербка);

📍336 км+906 автодороги М-30 (у напрямку с. Громадське).

 Житомирська область:

📍2 км+283 автодороги М-21-01 (у напрямку м. Житомир).

 Тернопільська область:

📍250 км+096 автодороги М-19 (у напрямку с. Великі Млинівці).

 Івано-Франківська область:

📍4 км+482 автодороги Н-18 (у напрямку м. Івано-Франківськ).

 Черкаська область:

📍192 км+446 автодороги Н-16 (у напрямку с. Легедзине);

📍530 км+055 автодороги М-30 (у напрямку с. Мала Севастянівка).

Також Білошицький повідомив, що комплекс автоматичної фіксації в Мукачеві за адресою: вул. Івана Франка, 74, відключили від системи.

На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР18.08.26, 18:42 • 3092 перегляди

Антоніна Туманова

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