В Україні з 20 серпня запрацюють 50 нових комплексів автофіксації ПДР
Київ • УНН
Патрульна поліція повідомила про запуск 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР з 20 серпня 2026 року, загальна кількість зросте до 426. Комплекси розташують у Рівному, Житомирі, Смілі, Чернівцях та інших регіонах.
На автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах. Про це повідомив глава Патрульної поліції Олексій Білощицький, передає УНН.
З 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР на автомобільних дорогах (загальна кількість комплексів стане - 426)
Розташування нових комплексів
Рівне:
📍вул. Млинівська, 26 (у напрямку вул. Князя Володимира);
📍вул. Київська, 6 (у напрямку вул. Клима Савура);
📍вул. Соборна, 364 (у напрямку вул. Коцюбинського);
📍вул. Захисників Маріуполя, 5 (у напрямку вул. Київської);
📍вул. Романа Шухевича, 2 (у напрямку вул. Богоявленської);
📍вул. Кулика і Гудачека, 10 (у напрямку вул. Млинівської);
📍перехрестя вул. Соборної — В'ячеслава Чорновола — Міцкевича (у напрямку вул. Шопена).
Житомир:
📍вул. Покровська, 21;
📍вул. Покровська, 148-А;
📍вул. Покровська, 187;
📍перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських;
📍вул. Чуднівська, 103.
Сміла:
📍перехрестя вул. Незалежності — вул. Олеся Гончара;
📍перехрестя вул. Героїв Холодноярців — пров. Олексія Цибка.
Чернівці:
📍вул. Січових Стрільців, 6;
📍вул. Хотинська, 3.
Миколаїв:
📍перехрестя вул. Марка Кропивницького — вул. Інженерна.
Стрий:
📍перехрестя вул. Шевченка — вул. Олесницького.
Київська область:
📍80 км+444 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка);
📍79 км+010 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка);
📍27 км+784 автодороги Р-69 (у напрямку Київської ГЕС);
📍2 км+817 автодороги Н-07 (у напрямку с. Гоголів);
📍0 км+459 автодороги М-01-01 (у напрямку м. Бровари);
📍21 км+843 автодороги М-07 (у напрямку м. Київ).
Рівненська область:
📍322+490 автодороги М-06 (у напрямку с. Колоденка);
📍299+873 автодороги М-06 (у напрямку м. Київ);
📍299+894 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне);
📍349+001 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне);
📍346+900 автодороги М-06 (у напрямку м. Рівне).
Дніпропетровська область:
📍985 км+548 автодороги М-30 (у напрямку м. Дніпро);
📍423 км+663 автодороги Н-08 (у напрямку м. Дніпро).
Кіровоградська область:
📍784 км+099 автодороги М-30 (у напрямку м. Олександрія);
📍619 км+385 автодороги М-30 (у напрямку с. Кринички).
Львівська область:
📍50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку с. Шегині);
📍110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку м. Львів);
📍23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку м. Новояворівськ).
Волинська область:
📍72 км+938 автодороги Р-15 (у напрямку м. Володимир);
📍155 км+608 автодороги М-19 (у напрямку с. Підгайці);
📍154 км+741 автодороги М-19 (у напрямку с. Прилуцьке).
Закарпатська область:
📍229 км+122 автодороги Н-13 (у напрямку м. Ужгород);
📍15 км+826 автодороги Н-09 (у напрямку с. Лалово);
📍805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Ужгород);
📍805 км+120 автодороги М-06 (у напрямку м. Мукачево).
Вінницька область:
📍336 км+814 автодороги М-30 (у напрямку с. Вербка);
📍336 км+906 автодороги М-30 (у напрямку с. Громадське).
Житомирська область:
📍2 км+283 автодороги М-21-01 (у напрямку м. Житомир).
Тернопільська область:
📍250 км+096 автодороги М-19 (у напрямку с. Великі Млинівці).
Івано-Франківська область:
📍4 км+482 автодороги Н-18 (у напрямку м. Івано-Франківськ).
Черкаська область:
📍192 км+446 автодороги Н-16 (у напрямку с. Легедзине);
📍530 км+055 автодороги М-30 (у напрямку с. Мала Севастянівка).
Також Білошицький повідомив, що комплекс автоматичної фіксації в Мукачеві за адресою: вул. Івана Франка, 74, відключили від системи.
На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР18.08.26, 18:42 • 3092 перегляди