На дороги вернутся "Фантомы" и не только — как в Украине планируют бороться с системными нарушениями ПДД

В Украине планируют усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения, расширить сеть камер автоматической фиксации скорости и вернуть на дороги так называемые автомобили-"Фантомы". Об этом сообщил Иван Выговский по итогам совещания по снижению аварийности, передает УНН.

По словам Выговского, во время совещания с участием представителей МВД, руководства Национальной полиции и Департамента патрульной полиции определили ряд предложений, которые должны быть представлены на уровне СНБО.

"Первое — необходимо усилить ответственность за систематические нарушения правил. Она должна быть ощутимой и неотвратимой. В приоритете также безопасность пассажирских перевозок и урегулирование вопроса управления легким электротранспортом", — заявил Выговский.

Он отметил, что МВД совместно с народными депутатами уже разработало ряд соответствующих инициатив и рассчитывает на поддержку парламента.

Отдельное внимание планируют уделить борьбе с превышением скорости, которое остается одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий.

"На этой неделе введем в работу десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Локации, где они будут установлены, в ближайшее время обнародует патрульная полиция", — сообщил Выговский.

Кроме того, на украинские дороги планируют вернуть специальные патрульные автомобили "Фантом", которые внешне не отличаются от обычного транспорта, однако оборудованы системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Такие системы могут фиксировать нарушения, в частности, непосредственно во время движения автомобиля.

По словам Выговского, "Фантомы" работали лишь около месяца до начала полномасштабного вторжения РФ. За это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей за превышение скорости.

"Фантомы" вернутся на дороги", — подчеркнул он.

Выговский также обратил внимание на высокий уровень аварийности. По его данным, только за первые недели августа в Украине произошло более 1300 ДТП, в которых пострадали люди. Он также упомянул недавнюю серьезную аварию в центре Киева, которая не привела к человеческим жертвам.

По его словам, повышение безопасности дорожного движения включили в перечень задач, предложенных для Программы деятельности правительства.

"Речь идет не исключительно о штрафах и усилении ответственности. Речь идет о комплексе мер, которые позволят улучшить культуру поведения на дороге", — подытожил Выговский.

В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский

Напомним

В Украине за непристегнутый ремень штрафуют водителей и пассажиров на 510 гривен. В случае ДТП сумма наказания возрастает до 8500 гривен даже в такси.