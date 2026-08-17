В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о подготовке заседания СНБО по поводу аварийности на дорогах после ДТП в Киеве. Он подчеркнул ужесточение ответственности для водителей-нарушителей.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по ситуации на дорогах. Готовится усиление ответственности для водителей, которые систематически нарушают ПДД и пренебрегают жизнью. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Также мы говорили с Игорем Клименко: в ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации, которая, к сожалению, сложилась на украинских дорогах. Очередной абсолютно неадекватный случай произошел сегодня в столице, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар. За рулем был человек, который уже очень давно должен был, если честно, лишиться права быть водителем
Он подчеркнул, что нужно усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и пренебрегает жизнью.
И нужны не косметические изменения правил и ответственности, а действенные шаги. Я рассчитываю, что секретарь СНБО привлечет и парламентариев, и общественные организации, и все необходимые государственные учреждения, чтобы подготовить соответствующие изменения. Нужно беречь каждую жизнь и создавать условия, когда жизнь действительно находится под защитой
Напомним
17 августа в Голосеевском районе Киева столкнулись два BMW, один из которых влетел в летнюю площадку кафе. За рулем находились Кирилл Островский и Богдан Городнюк, водитель BMW X3 госпитализирован.