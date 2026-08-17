В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по ситуации на дорогах. Готовится усиление ответственности для водителей, которые систематически нарушают ПДД и пренебрегают жизнью. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Также мы говорили с Игорем Клименко: в ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации, которая, к сожалению, сложилась на украинских дорогах. Очередной абсолютно неадекватный случай произошел сегодня в столице, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар. За рулем был человек, который уже очень давно должен был, если честно, лишиться права быть водителем - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и пренебрегает жизнью.

И нужны не косметические изменения правил и ответственности, а действенные шаги. Я рассчитываю, что секретарь СНБО привлечет и парламентариев, и общественные организации, и все необходимые государственные учреждения, чтобы подготовить соответствующие изменения. Нужно беречь каждую жизнь и создавать условия, когда жизнь действительно находится под защитой - добавил Зеленский.

Напомним

17 августа в Голосеевском районе Киева столкнулись два BMW, один из которых влетел в летнюю площадку кафе. За рулем находились Кирилл Островский и Богдан Городнюк, водитель BMW X3 госпитализирован.