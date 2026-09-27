В ряде городов России и на оккупированных территориях сообщают о взрывах и атаке дронов — «АТЕШ»

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Вечером 26 сентября и в ночь на 27 сентября в ряде регионов России, а также на временно оккупированных территориях Украины сообщали о взрывах, работе ПВО и полётах беспилотников. Об этом заявляет партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

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По данным агентов движения, серию громких взрывов и запуски ПВО наблюдали в Адлере и Сочи. О двух взрывах также сообщалось в районе Таганрога, а в Ростове-на-Дону и станице Архангельской Краснодарского края якобы активно работала противовоздушная оборона.

В Белокалитвинском районе Ростовской области агенты "АТЕШ" сообщали о пролёте беспилотников.

О взрывах сообщают в Краснодаре, Донецке и Луганске

Уже после полуночи "АТЕШ" заявил о работе ПВО в Кировском районе временно оккупированного Донецка.

Около 1:42 агенты движения сообщили о нескольких мощных взрывах вблизи аэропорта Краснодара. Ещё через 10 минут появилось сообщение о взрывах во временно оккупированном Луганске и "рое БПЛА" над городом.

В настоящее время информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших отсутствует. Независимого подтверждения всех сообщений "АТЕШ" также нет.

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