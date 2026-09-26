В Германии из-за кражи железнодорожных кабелей были нарушены маршруты около 300 поездов
Киев • УНН
В районе Гельзенкирхена были украдены железнодорожные кабели, что вызвало перебои в движении около 300 поездов. Полиция расследует кражу.
В субботу, 26 сентября, в Германии в районе города Гельзенкирхен из-за перерезанных и украденных железнодорожных кабелей произошли масштабные перебои в движении поездов. Из-за инцидента пострадали около 300 региональных и междугородних поездов. Об этом сообщает dpa, пишет УНН.
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Около 4:15 утра вблизи Гельзенкирхена зафиксировали несколько сбоев в работе систем сигнализации. По данным Deutsche Bahn, неизвестные перерезали несколько кабелей, часть которых впоследствии украли.
Из-за повреждения были нарушены, в частности, междугородные сообщения из Дортмунда в Мюнхен, из Гамбурга в Базель и с севера Германии в Кёльн. Поезда были вынуждены следовать объездными маршрутами или пропускать отдельные остановки.
Ремонтные работы завершили около полудня. После этого первые поезда начали курсировать через район Гельзенкирхена, однако Deutsche Bahn предупредила, что задержки и другие перебои могут продолжаться в течение второй половины дня.
Полиция земли и федеральная полиция осмотрели место происшествия и собрали доказательства. Правоохранители считают, что причиной инцидента стала кража кабелей, а не преднамеренный саботаж.
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