У Німеччині через крадіжку залізничних кабелів були порушені маршрути близько 300 поїздів

$44.9751.12
ukenru
26 вересня, 12:12 • 24031 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
26 вересня, 10:30 • 27599 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
26 вересня, 10:23 • 20603 перегляди
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матчVideo
26 вересня, 09:29 • 21317 перегляди
Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рфPhoto
26 вересня, 07:54 • 21262 перегляди
Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги
26 вересня, 07:39 • 18824 перегляди
Сили оборони продовжують контролювати Добропілля попри фейки міноборони рф - "Азов"Video
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 32291 перегляди
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
26 вересня, 04:31 • 22148 перегляди
Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP
26 вересня, 01:27 • 23834 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
26 вересня, 00:56 • 21051 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
72%
756мм
Популярнi новини
Четверо військових НАТО отримали поранення під час навчань у Латвії26 вересня, 09:01 • 4706 перегляди
ЄС планує в шість разів збільшити кількість запусків супутників до 2034 року - FT26 вересня, 11:00 • 5718 перегляди
U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шляхVideo26 вересня, 11:20 • 15653 перегляди
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я26 вересня, 12:00 • 14232 перегляди
Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин КінгVideo26 вересня, 12:28 • 11225 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 32300 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 48610 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 55319 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 48134 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 43888 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я26 вересня, 12:00 • 14263 перегляди
U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шляхVideo26 вересня, 11:20 • 15684 перегляди
Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска26 вересня, 06:54 • 19988 перегляди
Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн26 вересня, 06:00 • 21221 перегляди
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 24992 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot

У Німеччині через крадіжку залізничних кабелів були порушені маршрути близько 300 поїздів

Київ • УНН

 • 776 перегляди

У районі Гельзенкірхена викрали залізничні кабелі, спричинивши перебої в русі близько 300 поїздів. Поліція розслідує крадіжку.

У Німеччині через крадіжку залізничних кабелів були порушені маршрути близько 300 поїздів

У суботу, 26 вересня, у Німеччині в районі міста Гельзенкірхен через перерізані та викрадені залізничні кабелі виникли масштабні перебої в русі поїздів. Через інцидент постраждали близько 300 регіональних та міжміських поїздів. Про це повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Близько 4:15 ранку поблизу Гельзенкірхена зафіксували кілька збоїв у роботі систем сигналізації. За даними Deutsche Bahn, невідомі перерізали кілька кабелів, частину з яких згодом викрали.

Через пошкодження були порушені, зокрема, міжміські сполучення з Дортмунда до Мюнхена, з Гамбурга до Базеля та з півночі Німеччини до Кельна. Потяги змушені були їхати об’їзними маршрутами або пропускати окремі зупинки.

Ремонтні роботи завершили близько полудня. Після цього перші потяги почали курсувати через район Гельзенкірхена, однак Deutsche Bahn попередила, що затримки та інші перебої можуть тривати протягом другої половини дня.

Поліція землі та федеральна поліція оглянули місце події та зібрали докази. Правоохоронці вважають, що причиною інциденту стала крадіжка кабелів, а не навмисний саботаж.

Школярі Німеччини готують близько 100 протестів проти військового обов’язку24.09.26, 21:53 • 8062 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Deutsche Bahn
Мюнхен
Гамбург
Гельзенкірхен
Німеччина