У Німеччині через крадіжку залізничних кабелів були порушені маршрути близько 300 поїздів
Київ • УНН
У районі Гельзенкірхена викрали залізничні кабелі, спричинивши перебої в русі близько 300 поїздів. Поліція розслідує крадіжку.
У суботу, 26 вересня, у Німеччині в районі міста Гельзенкірхен через перерізані та викрадені залізничні кабелі виникли масштабні перебої в русі поїздів. Через інцидент постраждали близько 300 регіональних та міжміських поїздів. Про це повідомляє dpa, пише УНН.
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Близько 4:15 ранку поблизу Гельзенкірхена зафіксували кілька збоїв у роботі систем сигналізації. За даними Deutsche Bahn, невідомі перерізали кілька кабелів, частину з яких згодом викрали.
Через пошкодження були порушені, зокрема, міжміські сполучення з Дортмунда до Мюнхена, з Гамбурга до Базеля та з півночі Німеччини до Кельна. Потяги змушені були їхати об’їзними маршрутами або пропускати окремі зупинки.
Ремонтні роботи завершили близько полудня. Після цього перші потяги почали курсувати через район Гельзенкірхена, однак Deutsche Bahn попередила, що затримки та інші перебої можуть тривати протягом другої половини дня.
Поліція землі та федеральна поліція оглянули місце події та зібрали докази. Правоохоронці вважають, що причиною інциденту стала крадіжка кабелів, а не навмисний саботаж.
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