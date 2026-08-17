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Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський

Київ • УНН

 • 38141 перегляди

Президент Зеленський повідомив про підготовку РНБО щодо аварійності на дорогах після ДТП у Києві. Він наголосив на посиленні відповідальності для водіїв-порушників.

Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО по ситуації на дорогах. Готується посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують ПДР та зневажають життя. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН. 

Також ми говорили з Ігорем Клименком: найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм 

- сказав Зеленський. 

Він наголосив, що треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя.

І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

17 серпня у Голосіївському районі Києва зіткнулися два BMW, один з яких влетів у літній майданчик кафе. За кермом були Кирило Островський та Богдан Городнюк, водій BMW X3 госпіталізований.

Павло Башинський

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