Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО по ситуації на дорогах. Готується посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують ПДР та зневажають життя. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також ми говорили з Ігорем Клименком: найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм - сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя.

І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом - додав Зеленський.

Нагадаємо

17 серпня у Голосіївському районі Києва зіткнулися два BMW, один з яких влетів у літній майданчик кафе. За кермом були Кирило Островський та Богдан Городнюк, водій BMW X3 госпіталізований.