Угода США, Гренландії та Данії: що вона передбачає і як змінить безпеку в Арктиці

США, Данія та Гренландія підписали нову угоду про безпеку, яка дозволить Вашингтону створити на острові 2 нові військові бази та розширити вже наявну космічну базу Пітуффік. Документ також обмежує військову присутність та інвестиції держав, які не належать до НАТО, ЄС або партнерів Альянсу, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Нові американські бази планують розмістити в Нарсарсуаку на півдні Гренландії та Местерсвігу на східному узбережжі. Водночас угода не визначає кількість американських військових та строки їхнього розміщення.

Американські літаки та судна отримають право пересуватися територією Гренландії та її територіальними водами відповідно до положень угоди. Документ доповнює американсько-данський договір про оборону Гренландії 1951 року.

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Документ передбачає посилення присутності НАТО в Арктиці, а Данія зобов'язується продовжувати зміцнення власних оборонних можливостей у регіоні.

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Якщо Гренландія в майбутньому стане незалежною державою, Данія та Гренландія мають забезпечити збереження її членства в НАТО, зокрема через подання заявки на вступ, якщо це буде необхідно. Країнам, які не входять до Альянсу, заборонятиметься постійна військова присутність на острові.

Угода водночас закріплює повагу до права Гренландії на самовизначення та зобов'язує США враховувати гренландський спосіб життя й особливості місцевого суспільства.

Що передбачає документ

Документ не передбачає окремих прав США на корисні копалини Гренландії. Водночас інвестори з країн, які не належать до НАТО, партнерів Альянсу або ЄС, не зможуть контролювати чи мати значний вплив на стратегічно чутливі сектори острова.

Для набуття чинності угоду ще мають схвалити парламенти Данії та Гренландії. Документ укладений безстроково, а змінити його можна лише за взаємною згодою сторін.

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