Київ під атакою російських дронів: є постраждалий та влучання в резервуари з пальним

Ворог атакував Київ дронами, в Оболонському районі є влучання в резервуари з пальним, а у Печерському - є постраждалий. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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Столиця перебуває під атакою ворожих дронів, працюють сили ППО.

В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Крім того, за попередньою інформацією, в Печерському районі, внаслідок ворожої атаки, є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце.

Як працює метро та Kyiv City Express

У КМДА повідомили, що під час дронової атаки рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється:

▫️у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

▫️у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці.