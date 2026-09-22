Київ під атакою російських дронів: є постраждалий та влучання в резервуари з пальним
Київ • УНН
У Києві дрони влучили в резервуари з пальним в Оболонському районі, у Печерському є постраждалий. Метро працює частково, Kyiv City Express зупинено.
Ворог атакував Київ дронами, в Оболонському районі є влучання в резервуари з пальним, а у Печерському - є постраждалий. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Столиця перебуває під атакою ворожих дронів, працюють сили ППО.
В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце
Крім того, за попередньою інформацією, в Печерському районі, внаслідок ворожої атаки, є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце.
Як працює метро та Kyiv City Express
У КМДА повідомили, що під час дронової атаки рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється:
▫️у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";
▫️у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".
За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці.