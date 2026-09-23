Соглашение США, Гренландии и Дании: что оно предусматривает и как изменит безопасность в Арктике

США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение о безопасности, которое позволит Вашингтону создать на острове 2 новые военные базы и расширить уже существующую космическую базу Питуффик. Документ также ограничивает военное присутствие и инвестиции государств, которые не входят в НАТО, ЕС или не являются партнёрами Альянса, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новые американские базы планируют разместить в Нарсарсуаке на юге Гренландии и Местерсвиге на восточном побережье. Вместе с тем соглашение не определяет количество американских военнослужащих и сроки их размещения.

Американские самолёты и суда получат право передвигаться по территории Гренландии и её территориальным водам в соответствии с положениями соглашения. Документ дополняет американо-датский договор об обороне Гренландии 1951 года.

Гренландия должна остаться в НАТО даже в случае независимости

Документ предусматривает усиление присутствия НАТО в Арктике, а Дания обязуется продолжать укрепление собственных оборонных возможностей в регионе.

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Если Гренландия в будущем станет независимым государством, Дания и Гренландия должны обеспечить сохранение её членства в НАТО, в частности посредством подачи заявки на вступление, если это будет необходимо. Странам, которые не входят в Альянс, будет запрещено постоянное военное присутствие на острове.

Соглашение одновременно закрепляет уважение к праву Гренландии на самоопределение и обязывает США учитывать гренландский образ жизни и особенности местного общества.

Что предусматривает документ

Документ не предусматривает отдельных прав США на полезные ископаемые Гренландии. Вместе с тем инвесторы из стран, которые не входят в НАТО, не являются партнёрами Альянса или не входят в ЕС, не смогут контролировать стратегически чувствительные сектора острова или иметь в них значительное влияние.

Для вступления в силу соглашение ещё должны одобрить парламенты Дании и Гренландии. Документ заключён на неопределённый срок, а изменить его можно только по взаимному согласию сторон.

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