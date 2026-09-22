США планируют открыть две военные базы в Гренландии — Reuters
Киев • УНН
Вашингтон планирует восстановить базу Bluie West One на юге Гренландии и создать объект в Местерсвиге. Соглашение должны подписать США, Дания и Гренландия.
США планируют восстановить бывшую военную базу на юге Гренландии и создать новый военный объект на восточном побережье острова. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации издания, речь идет о Нарсарсуаке, где США ранее уже имели военную базу Bluie West One, закрытую в 1950-х годах. После ее закрытия население города сократилось до нескольких десятков человек.
Второй объект расположен в Местерсвиге, а в настоящее время его использует датский патруль на собачьих упряжках «Сириус», подразделение специального назначения Дании.
Ожидается, что Дания, Гренландия и Соединенные Штаты подпишут свое новое соглашение на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу) во вторник. Текст соглашения не был обнародован, а три человека, знакомые с соглашением и пожелавшие остаться анонимными, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до тех пор, пока оно не будет подписано
По имеющимся данным, представитель Белого дома отказался комментировать детали будущего соглашения, но повторил позицию администрации США о том, что его подписание «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».
В свою очередь, Дания заявляет, что новое соглашение предусматривает безопасность Арктики под наблюдением НАТО, а не только совместную ответственность США и Дании.
Соглашение было заключено после нескольких месяцев давления со стороны президента США Дональда Трампа, который давно заявлял, что хочет, чтобы США контролировали Гренландию, и временами отказывался исключать военную или экономическую силу для приобретения полуавтономной датской территории. Согласно опросам, подавляющее большинство гренландцев отвергло эту идею. Угрозы Трампа, достигшие пика в январе, спровоцировали дипломатический кризис в НАТО и подтолкнули Данию и Гренландию к переговорам с Вашингтоном, направленным на снятие давления
Напомним
Дания и Гренландия заключили соглашение, которое предоставляет США постоянный контроль над безопасностью в Гренландии.
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