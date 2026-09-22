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США планируют открыть две военные базы в Гренландии — Reuters

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Вашингтон планирует восстановить базу Bluie West One на юге Гренландии и создать объект в Местерсвиге. Соглашение должны подписать США, Дания и Гренландия.

США планируют открыть две военные базы в Гренландии — Reuters

США планируют восстановить бывшую военную базу на юге Гренландии и создать новый военный объект на восточном побережье острова. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, речь идет о Нарсарсуаке, где США ранее уже имели военную базу Bluie West One, закрытую в 1950-х годах. После ее закрытия население города сократилось до нескольких десятков человек.

Второй объект расположен в Местерсвиге, а в настоящее время его использует датский патруль на собачьих упряжках «Сириус», подразделение специального назначения Дании.

Ожидается, что Дания, Гренландия и Соединенные Штаты подпишут свое новое соглашение на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу) во вторник. Текст соглашения не был обнародован, а три человека, знакомые с соглашением и пожелавшие остаться анонимными, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до тех пор, пока оно не будет подписано

- пишет издание.

По имеющимся данным, представитель Белого дома отказался комментировать детали будущего соглашения, но повторил позицию администрации США о том, что его подписание «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».

В свою очередь, Дания заявляет, что новое соглашение предусматривает безопасность Арктики под наблюдением НАТО, а не только совместную ответственность США и Дании.

Соглашение было заключено после нескольких месяцев давления со стороны президента США Дональда Трампа, который давно заявлял, что хочет, чтобы США контролировали Гренландию, и временами отказывался исключать военную или экономическую силу для приобретения полуавтономной датской территории. Согласно опросам, подавляющее большинство гренландцев отвергло эту идею. Угрозы Трампа, достигшие пика в январе, спровоцировали дипломатический кризис в НАТО и подтолкнули Данию и Гренландию к переговорам с Вашингтоном, направленным на снятие давления

- отмечает издание.

Напомним

Дания и Гренландия заключили соглашение, которое предоставляет США постоянный контроль над безопасностью в Гренландии.

Россия восстанавливает военные базы в Арктике и проводит там ракетные учения - Каллас14.09.26, 17:02 • 4143 просмотра

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Белый дом
Reuters
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Дания
Соединённые Штаты