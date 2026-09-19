Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою на острові - Трамп

$44.6651.24
ukenru
09:30 • 160 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
08:52 • 3130 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
08:32 • 4722 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
08:26 • 2508 перегляди
Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
07:38 • 7742 перегляди
лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
07:18 • 9040 перегляди
Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
07:14 • 6978 перегляди
Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ
06:41 • 9570 перегляди
Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР
06:10 • 12928 перегляди
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
05:43 • 14062 перегляди
"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
77%
752мм
Популярнi новини
Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії18 вересня, 23:59 • 11580 перегляди
російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПДPhoto19 вересня, 01:43 • 12425 перегляди
Що святкують 19 вересня в Україні та світі19 вересня, 02:58 • 7846 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України04:16 • 10869 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13216 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 23718 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 42804 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 25213 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 40286 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 34517 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Алексис Оганян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Нью-Йорк
Польща
Реклама
УНН Lite
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 1110 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 5740 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13309 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 14911 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії18 вересня, 14:49 • 17875 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою на острові - Трамп

Київ • УНН

 • 3234 перегляди

Трамп заявив про угоду Данії та Гренландії щодо постійних безпекових повноважень США. Данія раніше відкинула ідею передачі острова Вашингтону.

Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою на острові - Трамп

Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою в Гренландії. Про це у соцмережі Truth Social написав американський лідер Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, віднині "жоден противник США ніколи не зможе мати базу у Гренландії, військову присутність" або здійснювати інвестиції без прямої письмової згоди Вашингтона.

За моєю вказівкою ми працювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що США назавжди володітимуть повною можливістю робити все необхідне в Гренландії для забезпечення безпеки Гренландії та Сполучених Штатів Америки

- зазначив Трамп.

Він додав, що додав, що у США з нетерпінням чекають на можливість співробітництва з народами Данії та Гренландії "заради чудового майбутнього з повагою до цієї великої і стратегічно важливої ділянки землі".

Трамп пов'язав виведення більшої кількості військ США з Європи з питанням Гренландії09.07.26, 10:14 • 4408 переглядiв

Контекст

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула чергові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, наголосивши, що острів не продається.

Також УНН повідомляв, що у Гренландії  відкрили консульство США на тлі протестів проти американського впливу. Місцеві міністри відмовилися відвідувати офіційну церемонію.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.

Данія вперше направила призовників до Гренландії на тлі намірів Трампа придбати острів - Reuters03.09.26, 09:29 • 10835 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ґренландія
Марко Рубіо
Метте Фредеріксен
Вашингтон
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки