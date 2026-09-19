Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою на острові - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив про угоду Данії та Гренландії щодо постійних безпекових повноважень США. Данія раніше відкинула ідею передачі острова Вашингтону.
Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою в Гренландії. Про це у соцмережі Truth Social написав американський лідер Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, віднині "жоден противник США ніколи не зможе мати базу у Гренландії, військову присутність" або здійснювати інвестиції без прямої письмової згоди Вашингтона.
За моєю вказівкою ми працювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що США назавжди володітимуть повною можливістю робити все необхідне в Гренландії для забезпечення безпеки Гренландії та Сполучених Штатів Америки
Він додав, що додав, що у США з нетерпінням чекають на можливість співробітництва з народами Данії та Гренландії "заради чудового майбутнього з повагою до цієї великої і стратегічно важливої ділянки землі".
Трамп пов'язав виведення більшої кількості військ США з Європи з питанням Гренландії09.07.26, 10:14 • 4408 переглядiв
Контекст
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула чергові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, наголосивши, що острів не продається.
Також УНН повідомляв, що у Гренландії відкрили консульство США на тлі протестів проти американського впливу. Місцеві міністри відмовилися відвідувати офіційну церемонію.
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.
Данія вперше направила призовників до Гренландії на тлі намірів Трампа придбати острів - Reuters03.09.26, 09:29 • 10835 переглядiв