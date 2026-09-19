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Дания и Гренландия заключили соглашение, предоставляющее США постоянный контроль за безопасностью на острове, — Трамп

Киев • УНН

 • 3288 просмотра

Трамп заявил о соглашении Дании и Гренландии относительно постоянных полномочий США в сфере безопасности. Ранее Дания отвергла идею передачи острова Вашингтону.

Дания и Гренландия заключили соглашение, предоставляющее США постоянный контроль за безопасностью на острове, — Трамп

Дания и Гренландия заключили соглашение, которое предоставляет США постоянный контроль за безопасностью в Гренландии. Об этом в социальной сети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, отныне "ни один противник США никогда не сможет иметь базу в Гренландии, военное присутствие" или осуществлять инвестиции без прямого письменного согласия Вашингтона.

По моему указанию мы работали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что США навсегда будут обладать полной возможностью делать всё необходимое в Гренландии для обеспечения безопасности Гренландии и Соединённых Штатов Америки

- отметил Трамп.

Он добавил, что добавил, что в США с нетерпением ждут возможности сотрудничества с народами Дании и Гренландии "ради прекрасного будущего с уважением к этому великому и стратегически важному участку земли".

Трамп связал вывод большего количества войск США из Европы с вопросом Гренландии09.07.26, 10:14 • 4408 просмотров

Контекст

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Соединённых Штатов, подчеркнув, что остров не продаётся.

Также УНН сообщал, что в Гренландии  открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.

Дания впервые направила призывников в Гренландию на фоне намерений Трампа приобрести остров — Reuters03.09.26, 09:29 • 10835 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Вашингтон
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты