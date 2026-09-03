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Дания впервые направила призывников в Гренландию на фоне намерений Трампа приобрести остров — Reuters

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Дания направила первую группу призывников для службы в Гренландии из-за намерений президента США получить эту территорию. Копенгаген также пообещал миллиарды долларов на оборону острова.

Дания впервые направила призывников в Гренландию на фоне намерений Трампа приобрести остров — Reuters

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров Гренландия Дания впервые за последние годы направила призывников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Датские призывники вошли в первую группу в рамках новой расширенной программы воинского призыва. Целью данной программы является подготовка военнослужащих к действиям в одном из наиболее стратегически важных и сложных регионов Королевства Дания.

Кроме того, официальный Копенгаген пообещал выделить миллиарды долларов на укрепление обороны Гренландии.

Дополнительно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается.

Также УНН сообщал, что в Гренландии  открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Reuters
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты