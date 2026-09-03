Дания впервые направила призывников в Гренландию на фоне намерений Трампа приобрести остров — Reuters
Киев • УНН
Дания направила первую группу призывников для службы в Гренландии из-за намерений президента США получить эту территорию. Копенгаген также пообещал миллиарды долларов на оборону острова.
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров Гренландия Дания впервые за последние годы направила призывников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Датские призывники вошли в первую группу в рамках новой расширенной программы воинского призыва. Целью данной программы является подготовка военнослужащих к действиям в одном из наиболее стратегически важных и сложных регионов Королевства Дания.
Кроме того, официальный Копенгаген пообещал выделить миллиарды долларов на укрепление обороны Гренландии.
Дополнительно
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается.
Также УНН сообщал, что в Гренландии открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.