Дания впервые направила призывников в Гренландию на фоне намерений Трампа приобрести остров — Reuters

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров Гренландия Дания впервые за последние годы направила призывников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Датские призывники вошли в первую группу в рамках новой расширенной программы воинского призыва. Целью данной программы является подготовка военнослужащих к действиям в одном из наиболее стратегически важных и сложных регионов Королевства Дания.

Кроме того, официальный Копенгаген пообещал выделить миллиарды долларов на укрепление обороны Гренландии.

Дополнительно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается.

Также УНН сообщал, что в Гренландии открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.