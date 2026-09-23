Принцесса Диана за 2 месяца до смерти пошутила о собственных похоронах
Киев • УНН
На 36-летие Диана пошутила, что её дом напоминает похоронное бюро. Через два месяца она погибла в автокатастрофе в Париже.
Принцесса Диана незадолго до гибели сделала шутливое замечание о похоронах, которое после её смерти приобрело зловещий подтекст. Об этом эпизоде её брат Чарльз Спенсер рассказал в новой книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра», сообщает E! News, пишет УНН.
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На свой 36-й день рождения Диана получила много цветов. В благодарственном письме одному из родственников она пошутила: «Мне так повезло! Мой дом настолько полон прекрасных цветов, что похож на похоронное бюро!»
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Через 2 месяца, 31 августа 1997 года, принцесса погибла в автомобильной аварии в Париже. Спенсер вспомнил её слова, когда готовил речь для похорон сестры.
Последняя встреча брата с Дианой
Спенсер также рассказал, что в последний раз видел сестру примерно за 2 месяца до её смерти. Они случайно встретились в галерее Тейт в Лондоне и лишь коротко поговорили.
Ни один из нас понятия не имел, что другой будет на вечере. Мы лишь коротко пообщались, чтобы больше никогда не увидеть друг друга
В книге Спенсер также утверждает, что после смерти Дианы тогдашний принц Чарльз сказал ему: «Будьте уверены, мы скоро её забудем».
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