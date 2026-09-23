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Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчи

Киев • УНН

 • 10118 просмотра

24 сентября стартует сезон Евролиги-2026/27 с участием 20 команд. Украинец Максим Шульга сыграет за «Реал», а «Бешикташ» вернётся в турнир.

Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчи

В четверг, 24 сентября, стартует новый сезон баскетбольной Евролиги 2026/27, который обещает стать одним из самых зрелищных. О деталях, формате и прогнозах турнира пишет УНН.

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Болельщиков ждёт обновлённый состав участников с возвращением "Бешикташа", 380 напряжённых матчей регулярного чемпионата и выступления украинца Максима Шульги за мадридский "Реал".

Евролига: формат турнира

Формат соревнований остаётся таким же, как и в прошлом сезоне: 20 команд, каждая из которых сыграет по два матча (домашний и выездной) в рамках кругового турнира, состоящего из 38 туров регулярного сезона. После завершения регулярного сезона в рамках "Play-In Showdown" будут определены две последние путёвки в плей-офф, после чего состоятся четыре серии плей-офф до трёх побед. Кульминацией сезона станет "Финал четырёх" Евролиги 2027 года, где одна из команд станет чемпионом.

Одним из главных изменений в новом сезоне станет участие "Бешикташа" в турнире вместо "Монако". Турецкий клуб отпразднует своё возвращение в Евролигу, приняв "Валенсия Баскет" в стартовом матче в пятницу, 25 сентября.

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Баскетбольная Евролига: матчи стартового тура

Сезон начнётся в четверг, 24 сентября, шестью матчами. Среди самых интересных событий — "Дубай Баскетбол" примет "Реал Мадрид", за который выступает Максим Шульга, а "Хапоэль ИБИ Тель-Авив" начнёт свою кампанию дома против "Баварии" (Мюнхен). "Барселона" примет "Анадолу Эфес" (Стамбул) в поединке грандов, а действующий чемпион "Олимпиакос" (Пирей) начнёт защиту титула на выезде против "Коснер Басконии" (Витория-Гастейс).

В программе открытия сезона также предусмотрены матчи "Црвена Звезда Меридианбет" (Белград) против "Жальгириса" (Каунас), "АСВЕЛЬ" (Виллербан) против "Маккаби Рапид" (Тель-Авив) и "Панатинаикоса" (Афины) против "Пари Баскет". Остальные матчи 1-го тура в пятницу вечером включают поединок "Фенербахче" (Стамбул) против "Виртуса" (Болонья) и игру "Партизана Моцарт Бет" (Белград) против "Армани Олимпии" (Милан).

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Прогнозы на Евролигу: расписание сезона 2026/27

Главные противостояния сезона разбросаны по всему календарю. В 7-м туре, 22 октября, состоятся как первое турецкое дерби сезона, в котором "Анадолу Эфес" сыграет с "Бешикташем", так и первое сербское дерби между "Партизаном" и "Црвеной Звездой".

Первое израильское дерби сезона в Евролиге состоится в 11-м туре, 12 ноября, когда встретятся "Хапоэль" и "Маккаби".

Реванш за финальный матч чемпионата 2026 года состоится в 13-м туре 20 ноября, когда "Олимпиакос" примет "Реал Мадрид". "Эль Класико" вернётся в 15-м туре 3 декабря, когда "Барселона" и "Реал Мадрид" возобновят своё историческое противостояние, а греческое дерби между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" станет главным поединком 16-го тура 11 декабря.

Регулярный сезон начнётся в четверг, 24 сентября, и завершится в пятницу, 16 апреля, после завершения 38-го тура. По итогам турнирной таблицы будет определено, какие шесть команд напрямую выйдут в плей-офф, а какие четыре команды будут бороться в "Play-In Showdown".

Матчи "плей-ин" запланированы на 20 и 23 апреля. Серия плей-офф до трёх побед продлится с 27 апреля по 12 мая, после чего состоится "Финал четырёх". Полуфиналы пройдут 28 мая, а финальный матч — 30 мая.

С 20 командами и 38 турами болельщики могут ожидать 380 матчей регулярного сезона ещё до начала плей-офф. Нас ждёт ещё одно незабываемое путешествие по Евролиге, где каждый матч будет иметь большое значение, поскольку команды будут бороться за место в "Финале четырёх" и шанс поднять над головой самый престижный трофей европейского баскетбола.

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Павел Башинский

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