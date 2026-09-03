Украинская баскетболистка покинула команду из-за контракта с россиянкой

$44.610.1551.640.11
ukenru
05:49 • 10800 просмотра
рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам
04:17 • 15338 просмотра
Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17Photo
2 сентября, 23:40 • 20593 просмотра
Ночная атака РФ на Одессу: 8 человек ранены
2 сентября, 23:02 • 19934 просмотра
Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп
2 сентября, 19:20 • 25185 просмотра
Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбыVideo
2 сентября, 18:45 • 30111 просмотра
Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет
2 сентября, 17:41 • 31796 просмотра
Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений
2 сентября, 15:19 • 34225 просмотра
В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский
2 сентября, 14:10 • 43060 просмотра
В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 71287 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.7м/с
51%
749мм
Популярные новости
На ВОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятие о "терроризме" и "экстремизме" — ЦНС3 сентября, 00:13 • 8438 просмотра
Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным3 сентября, 00:46 • 10116 просмотра
Второй по мощности НПЗ России полностью остановил переработку после атаки БПЛА — СМИ02:29 • 8198 просмотра
Что празднуют 3 сентября в Украине и мире03:00 • 7542 просмотра
Путин пытается компенсировать отсутствие побед на фронте выдуманной географией — ЦПД03:32 • 3734 просмотра
публикации
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto07:14 • 2508 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 55162 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 71287 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят2 сентября, 12:20 • 62895 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
2 сентября, 10:20 • 58227 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Крым
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Вокруг «Джентльменов» ходят слухи о кастинге Меган Маркл — что говорят звёзды сериалаVideo07:08 • 1760 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 34824 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 52783 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 48478 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 53725 просмотра
Актуальное
Сериал
Фильм
Шахед-136
Техника
MIM-104 Patriot

Украинская баскетболистка покинула команду из-за контракта с россиянкой

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

Екатерина Коваль покинула LSU из-за контракта команды с российской центровой анной аинаевой. Отец Екатерины служит в украинской армии и воюет с российскими оккупантами.

Украинская баскетболистка покинула команду из-за контракта с россиянкой

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль покинула женскую баскетбольную программу LSU, поскольку ее команда подписала контракт с российской игрокиней. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Подробности

Свой уход Екатерина Коваль объяснила тем, что появление российской игрокини в составе LSU оказало на нее личное влияние и заставило задуматься над тем, остается ли эта команда подходящим местом для нее.

Момент возникновения этой ситуации и ее глубокое личное влияние на меня, мою семью и тех, кому мы небезразличны и кто продолжает переживать и бороться в этой войне, в конечном счете заставили меня задуматься, остается ли LSU подходящим местом для меня. Это решение было нелегким. Хотя я понимаю и уважаю, что решения относительно состава команды являются частью студенческого баскетбола, я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране

 - заявила Коваль.

На прошлой неделе тренер LSU Ким Малки сообщила, что Коваль покинула команду по "личным причинам" после одного сезона в Батон-Руж.

Считалось, что 20-летняя Коваль отказалась от контракта в знак протеста против подписания LSU контракта с российской центровой анной минаевой ростом 195 см, которая ранее профессионально играла за московский "МБА"

 - пишет издание.

Также баскетболистка заявила, что гордится своим отцом, который служит в украинской армии.

Мой отец служит в украинской армии и чрезвычайно гордится тем, что защищает свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Близкие мне люди погибли и были ранены в результате российских атак, а места, где я выросла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами

- подчеркнула Екатерина Коваль.

Кроме того, она добавила, что ей понравилось время, проведенное в Батон-Руж, но добавление российской игрокини в состав LSU сделало ситуацию неприемлемой для нее.

Напомним

Элина Свитолина обыграла россиянку екатерину александрову в четвертьфинале WTA 1000 в Торонто со счетом 3:6, 6:0, 6:3. Украинка пробилась в полуфинал соревнований.

Алла Киосак

Война в УкраинеСпортНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Элина Свитолина
Украина