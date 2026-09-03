Украинская баскетболистка покинула команду из-за контракта с россиянкой

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль покинула женскую баскетбольную программу LSU, поскольку ее команда подписала контракт с российской игрокиней. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Подробности

Свой уход Екатерина Коваль объяснила тем, что появление российской игрокини в составе LSU оказало на нее личное влияние и заставило задуматься над тем, остается ли эта команда подходящим местом для нее.

Момент возникновения этой ситуации и ее глубокое личное влияние на меня, мою семью и тех, кому мы небезразличны и кто продолжает переживать и бороться в этой войне, в конечном счете заставили меня задуматься, остается ли LSU подходящим местом для меня. Это решение было нелегким. Хотя я понимаю и уважаю, что решения относительно состава команды являются частью студенческого баскетбола, я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране - заявила Коваль.

На прошлой неделе тренер LSU Ким Малки сообщила, что Коваль покинула команду по "личным причинам" после одного сезона в Батон-Руж.

Считалось, что 20-летняя Коваль отказалась от контракта в знак протеста против подписания LSU контракта с российской центровой анной минаевой ростом 195 см, которая ранее профессионально играла за московский "МБА" - пишет издание.

Также баскетболистка заявила, что гордится своим отцом, который служит в украинской армии.

Мой отец служит в украинской армии и чрезвычайно гордится тем, что защищает свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Близкие мне люди погибли и были ранены в результате российских атак, а места, где я выросла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами - подчеркнула Екатерина Коваль.

Кроме того, она добавила, что ей понравилось время, проведенное в Батон-Руж, но добавление российской игрокини в состав LSU сделало ситуацию неприемлемой для нее.

Напомним

Элина Свитолина обыграла россиянку екатерину александрову в четвертьфинале WTA 1000 в Торонто со счетом 3:6, 6:0, 6:3. Украинка пробилась в полуфинал соревнований.