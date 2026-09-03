Українська баскетболістка залишила команду через контракт з росіянкою

Українська баскетболітка Катерина Коваль залишила жіночу баскетбольну програму LSU, бо її команда підписала контракт з російською гравчинею. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

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Свій відхід Катерина Коваль пояснила тим, що поява російської гравчині в складі LSU мала для неї особистий вплив і змусила замислитися над тим, чи залишається ця команда правильним місцем для неї.

Момент виникнення цієї ситуації та її глибокий особистий вплив на мене, мою родину та тих, хто нам небайдужий і хто продовжує переживати та боротися в цій війні, зрештою змусили мене замислитися, чи залишається LSU правильним місцем для мене. Це рішення було нелегким. Хоча я розумію та поважаю, що рішення щодо складу команди є частиною коледжного баскетболу, я маю залишатися вірною собі, своїм цінностям та своїй країні - заявила Коваль.

Минулого тижня тренер LSU Кім Малкі повідомила, що Коваль залишила команду з "особистих причин" після одного сезону в Батон-Руж.

Вважалося, що 20-річна Коваль відмовилася від контракту на знак протесту проти підписання контракту з ЛСУ російської центрової Анни Мінаєвої, зростом 195 см, яка раніше професійно грала за московський "МБА" - пише видання.

Також баскетболістка заявила, пишається своїм батьком, який служить в українській армії.

Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Близькі мені люди загинули та були поранені внаслідок російських атак, а місця, де я виросла і вперше почала грати в баскетбол, було зруйновано ракетними ударами - наголосила Катерина Коваль.

Крім того, вона додала, що їй сподобався час, проведений у Батон-Руж, але додавання російської гравчині до складу LSU зробило ситуацію неприйнятною для неї.

Нагадаємо

Еліна Світоліна обіграла росіянку катерину александрову у чвертьфіналі WTA 1000 у Торонто з рахунком 3:6, 6:0, 6:3. Українка пробилася до півфіналу змагань.