Украина обыграла Черногорию и возглавила группу в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу победила Черногорию со счетом 98:89 во втором матче финальной части квалификации чемпионата мира-2027 и вышла на 1-е место в своей группе. Об этом пишет УНН.

Детали

Украинцы удачно начали встречу, совершив рывок 14:5, однако Черногория сократила отставание — первая четверть завершилась со счетом 19:18. Во второй десятиминутке Украина вновь перехватила инициативу и ушла на большой перерыв с преимуществом в 6 очков — 46:40.

В третьей четверти "сине-желтые" увеличили отрыв до 10 очков — 72:62. В заключительной части встречи преимущество Украины в определенный момент достигло 18 очков, а финальная сирена зафиксировала победу команды — 98:89.

Михайлюк стал самым результативным игроком матча

Больше всего очков в поединке набрал Святослав Михайлюк — 23. Также украинский баскетболист сделал 6 подборов и отдал 4 результативные передачи. В составе Черногории самым результативным стал Йоги Феррелл, набравший 22 очка.

Для Украины это вторая подряд победа в финальной части отбора на ЧМ-2027. В предыдущем матче команда победила Грецию со счетом 82:76.

После победы над Черногорией сборная Украины набрала 14 очков после 8 матчей и возглавляет турнирную таблицу группы. Украинцы опережают Испанию и Грузию, у которых по 13 очков.

Сборная Украины по баскетболу начала квалификацию на ЧМ-2027 с победы