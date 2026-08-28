Сборная Украины по баскетболу начала квалификацию на ЧМ-2027 с победы
Киев • УНН
Сборная Украины победила Грецию со счётом 82:76 в отборе на ЧМ-2027. Это пятая победа команды в семи матчах квалификации.
Национальная сборная Украины по баскетболу одержала победу над Грецией со счётом 82:76 на старте второго раунда отбора на чемпионат мира-2027. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передаёт УНН.
Детали
Украинская сборная активно начала матч и выиграла первую четверть со счётом 24:19. Во второй десятиминутке Греция выровняла игру и даже вышла вперёд, хотя на большой перерыв украинские баскетболисты всё же ушли с преимуществом в 3 очка — 40:37.
После большого перерыва ход игры не изменился — Украина пыталась удерживаться впереди, но греки были рядом, сохраняя напряжение в матче.
Ключевым стал рывок Украины в четвёртой четверти — за четыре минуты до конца наша команда повела +13 во многом благодаря серии удачных трёхочковых. Впрочем, Греция всё же «пощекотала нервы», совершив рывок и сократив своё отставание до 6 очков.
В итоге Украина дотерпела и выиграла со счётом 82:76.
Самым результативным игроком матча стал Александр Ковляр, записавший в свой актив 18 очков.
Украина одержала пятую победу в семи матчах квалификации на чемпионат мира-2027 и закрепляется на втором месте в турнирной таблице.
Следующий матч квалификации на ЧМ-2027 «сине-жёлтые» проведут с Черногорией в понедельник, 31 августа, в 21:30 по киевскому времени.
Напомним
Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Грузией в борьбе за выход в следующий раунд отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу.