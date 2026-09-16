Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал дебютный вызов форварда нидерландского «Утрехта» Артема Степанова на матчи Лиги наций, отметив, что нападающий, лидирующий в гонке бомбардиров чемпионата Нидерландов, сможет помочь сборной. Об этом Мальдера заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Были, конечно, интересные имена. Среди них Степанов, которого мы вызвали и который сейчас очень хорошо играет в своем чемпионате. Он много играет, имеет много игровой практики. Надеемся, что он сможет нам помочь - сказал Мальдера.

Тренер добавил, что впереди четыре матча, восемь таймов, и почти у каждого будет возможность сыграть.

Дополнение

19-летний Артем Степанов принадлежит леверкузенскому «Байеру», однако на правах аренды выступает за нидерландский «Утрехт».

В нынешнем розыгрыше «Эредивизи» Степанов за 6 туров забил 5 голов и стал самым молодым игроком с 2001 года, которому удалось отличиться в пяти турах подряд в чемпионате Нидерландов.

После игры с «Эксельсиором», где Степанов забил очередной гол, журналисты напомнили ему, что ранее подобное достижение среди молодых футболистов принадлежало ван дер Варту. Однако Степанов неожиданно признался, что не знает бывшую звезду «Аякса», «Реала», «Тоттенгема», «Гамбурга» и сборной Нидерландов.

«Я не знаю такого игрока», — сказал Степанов.

После этого украинцу рассказали о ван дер Ворте, который в 2001 году, когда ему было 18 лет, забивал в семи матчах чемпионата Нидерландов подряд.

«Тогда я попробую побить этот рекорд», — добавил украинец.

Недавно ван дер Варт отреагировал на слова Степанова, заявив, что это не задело его гордость.

«Время летит быстро, мне уже 43. Мой сын почти не видел, как я играю, а ему двадцать. Я бы не советовал ему смотреть мои старые видео, потому что настолько хорошим он никогда не станет», — шутя ответил нидерландец.

Он добавил, что для «Утрехта» это действительно топовый нападающий, и на него приятно смотреть.

«Считаю его очень хорошим и интересным футболистом. На поле он действительно очень заметная фигура», — добавил ван дер Варт.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав главной команды, которая будет готовиться к матчам Лиги наций 2026/2027 против Венгрии и Грузии.