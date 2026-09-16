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Мальдера оголосив склад збірної на Лігу націй

Київ • УНН

 • 3196 перегляди

Україна оголосила заявку на матчі Ліги націй проти Угорщини та Грузії. Дебютні виклики отримали Хлань, Степанов і Варфоломєєв.

Мальдера оголосив склад збірної на Лігу націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад головної команди, яка буде готуватися до матчів Ліги націй 2026/2027 проти Угорщини та Грузії, передає УНН. 

Деталі

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків");

Захисники: Ілля Забарний ("ПСЖ"), Микола Матвієнко та Валерій Бондар ("Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Едуард Сарапій та Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Олександр Драмбаєв "(ЛНЗ"); 

Півзахисники: Олег Очеретько та Єгор Назарина ("Шахтар"), Володимир Бражко та Микола Шапаренко ("Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка").

Нападники: Віктор Циганков ("Аякс"), Олександр Зубков ("АЕК"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Андрій Ярмоленко та Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт"), Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Олімпіакос"), Артем Довбик ("Болонья"). 

Резерв: Олександр Романчук ("Університатя"), Олександр Піхальонок ("Динамо"), Роман Вантух ("Карпати"), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв ("Шахтар"), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі"), Ігор Краснопір та Владислав Велетень ("Полісся"), Артем Шабанов ("Харків") та Геннадій Синчук ("Монреаль"). 

Зазначимо, дебютні виклики отримали вінгер польського "Гурніка" Максим Хлань, Артем Степанов з нідерландського "Утрехта", а також півзахисник англійського "Лінкольна" Іван Варфоломєєв. 

Окрім того, до збірної повертається Олександр Андрієвський з "Полісся", який востаннє виступав за головну команду у 2017 році. 

Доповнення

Україна розпочне виступи у Лізі Націй 25 вересня матчем проти Угорщини на виїзді. Наша збірна потрапила до групи В2 Ліги Націй 2026/2027, де окрім Угорщини, виступатимуть також Грузія та Північна Ірландія. Турнір пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.

28 вересня Україна зіграє проти Грузії також на виїзді, а наступні два поєдинки будуть номінально домашніми: 

  • 2 жовтня проти Північної Ірландії; 
    • 5 жовтня проти Угорщини. 

      Місце проведення домашнього матчу проти Грузії, який має пройти у листопаді, ще не визначено. 

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