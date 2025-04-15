ФК "Жирона

Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого
сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.
Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який
здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".
Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.
Донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 4:1 і вперше за п'ять років вийшов у фінал Кубка України.
Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції,
включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.
Український нападник Артем Довбик, граючи за "Жирону" в іспанській Ла-Лізі, перетинає позначку 16 забитих голів. Наразі він стає
другим українцем після Андрія Шевченка, який забив більше 15 голів у топ-чемпіонатах світу.
Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на
аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.