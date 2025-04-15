ФК "Жирона

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18314 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129606 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123677 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125111 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123936 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127179 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190354 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76715 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163966 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Офіційно: Артем Довбик гравець римської “Роми”

Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.

Спорт • 2 серпня, 17:32 • 22916 перегляди

Другий українець в історії: Михайлюк вийшов у фінал НБА у складі Бостон Селтікс

Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".

Спорт • 28 травня, 12:12 • 36085 перегляди

Нападник “Жирони” та національної збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі

Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.

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Вперше за 5 років "Шахтар" досяг фіналу Кубка України: напередодні "гірняки" упевнено здолали "Чорноморець"

Донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 4:1 і вперше за п'ять років вийшов у фінал Кубка України.

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Колишній футбольний бос Іспанії Рубіалес заарештований в аеропорту Мадрида

Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.

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Слідами Андрія Шевченка: нападник Жирони Артем Довбик вражає Європу бомбардирськими досягненнями

Український нападник Артем Довбик, граючи за "Жирону" в іспанській Ла-Лізі, перетинає позначку 16 забитих голів. Наразі він стає другим українцем після Андрія Шевченка, який забив більше 15 голів у топ-чемпіонатах світу.

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Перший контракт Мессі з "Барселоною", підписаний на серветці, буде продано на аукціоні

Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.

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