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Перший контракт Мессі з "Барселоною", підписаний на серветці, буде продано на аукціоні

Перший контракт Мессі з "Барселоною", підписаний на серветці, буде продано на аукціоні

Київ • УНН

 • 28760 перегляди

Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.

Легендарна серветка, на якій 14 грудня 2000 року розписався 13-річний юний футболіст Ліонель Мессі, буде продана на аукціоні в березні 2024 року. Початкова ціна цього зараз становить 350 000 євро. Про це передає УНН із посиланням на Marca.

Деталі

Серветка, на якій 13-річний Мессі 14 грудня 2000 року підписав свій перший контракт з "Барселоною", зберігається у консультанта аргентинського гравця Гораціо Гальйолі,  - він свого часу допомагав аргентинцеві з переходом. Можливо ця річ мала б з’явитися у музеї, оскільки маленький клаптик паперу переписав історію футбольного клубу "Барселона", пишуть спортивні оглядачі. Втім наразі заявлено, що серветку виставлять на аукціон престижного британського аукціонного дому Bonhams, у період з 18 по 27 березня. Очікувана ціна продажу становитиме від 300 000 до 500 000 фунтів стерлінгів, але може зрости до майже 600 000 євро.

Довідка

Хлопчик з аргентинської провінції з часом став одним з найкращих гравців в історії футболу, привівши "Барселону" до славетних часів.

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Ліонель Мессі - восьмиразовий чемпіон світу з футболу. Два роки тому він став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, виграв чотири Ліги чемпіонів у складі "Барселони" та десять разів перемагав у чемпіонаті Іспанії. Забивши 672 голи у 778 матчах і вигравши 35 титулів, Мессі залишив каталонців у 2021 році, щоб приєднатися до ПСЖ. Наразі суперзірка грає за "Інтер Майамі".

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Українські пара лижники здобули 17 медалей на етапі Кубка світу в Італії31.01.24, 17:29 • 25633 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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